拜登就《蘋果日報》停刊發聲明　中國：美方表態毫無事實依據

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-25 18:26

美國總統拜登（Joe Biden）6月24日就《蘋果日報》停刊發表聲明，敦促中國停止針對獨立傳媒，以及釋放所有被捕記者與傳媒高層。中國外交部發言人6月25日回應表示，美方有關表態毫無事實依據。

外交部發言人趙立堅25日主持例行記者會，他回應記者提問時表示，香港是法治社會，法律面前人人平等，任何人都沒有法外特權，任何機構都不是法外之地，香港警方嚴格依法對涉嫌危害國家安全的個人和公司採取行動，是打擊犯罪、維護法治與社會秩序的正義之舉。

圖為6月24日美國總統拜登從北卡羅來納州返回白宮。（AP）

他又說，香港國安法實施以來，社會重回安定，法治正義得到伸張，香港居民和外國在港公民的各項合法權利和自由在更加安全的環境中得到更好保障，這是不容否認的客觀事實。

趙立堅稱，僅以涉案單位是個別新聞機構、涉案者是個別新聞機構負責人，就認為是打擊新聞自由，這不是裝糊塗，就是別有用心，顛倒黑白。

他指，美方應尊重事實，停止打着任何幌子阻撓特區依法執法、為嫌犯包庇開脫，停止以任何方式插手香港事務，停止干涉中國內政。

《蘋果日報》6月24日停刊後，拜登發表聲明稱，《蘋果日報》作為香港極為需要的獨立傳媒被北京加強打壓而停刊，形容這是對香港甚至是全球傳媒自由的傷感一天。