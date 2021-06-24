蘋果停刊｜西方關注事件　歐盟：北京用國安法打壓新聞自由

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-24 09:23

香港《蘋果日報》6月24日出版最後一期，壹傳媒旗下刊物宣布停運。西方多國表示關注。歐盟發表聲明，批評北京借《港區國安法》扼殺新聞和言論。

圖為6月23日，蘋果日報營運最後一夜，員工在建築內向樓下的支持者道別。（Reuters）

歐盟聲明表示，事件反映北京實施《港區國安法》是用作扼殺新聞和言論自由，並指新聞自由和多元化對任何開放和自由的社會是必不可少。發言人指，《蘋果日報》停刊是對新聞自由的破壞，與香港作為國際商業中心的願望背道而馳。

歐盟敦促中國應基於《基本法》和《中英聯合聲明》所作出的國際承諾，尊重香港高度自治、權利和自由，包括新聞自由，恢復《基本法》及一國兩制原則下的各項權利。

德國外交部發言人指，《蘋果日報》停運，是對香港新聞自由的沉重打擊。

美國駐港澳總領事館在官方社交媒體表示，世界人權宣言確保每人的自由表達權利，包括所有新聞工作者或媒體成員，自由開放的網絡是新聞自由的重要元素。

美國兩黨議員亦譴責北京扼殺新聞自由。民主黨參議院外交委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）於個人社交媒體，表示《蘋果日報》停運是對香港民主再一次的打擊，也是新聞自由的悲傷一天。共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）亦表示，《蘋果日報》的歇業代表香港陷入黑暗時代，形容香港暨沒有法治也不保護基本人權，無法作為國際金融中心。