德國發生致命斬人案　最少3死　疑兇被捕

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-26 03:09

德國中南部城鎮烏茲堡 （Würzburg）6月25日發生持刀斬人事件，導致最少3死6傷，警方開槍制止疑兇，稱情況已經受到控制。

事件發生於當地時間下午大約5時，疑兇在市中心巴巴羅薩廣場（Barbarossaplatz）發動襲擊。一名目擊者向德國RTL電視台表示，疑兇手持一把很大的刀襲擊途人，不少人向他投擲椅子、雨傘或電話，嘗試阻止他接近。

網上社交平台流傳多段片段，顯示多名途人以椅子等物件包圍疑兇，其後警方到場並開槍擊中疑兇腿部，目前未有生命危險。

德國南部城鎮烏茲堡6月25日發生持刀襲擊事件，導致最少3人喪生。警方其後開槍拘捕疑犯，並封鎖現場調查。（AP）

警方指疑兇是一名24歲住在當地的索馬里男子，但未有公布更多細節，並呼籲民眾不要猜測事件動機。德國電視一台（ARD）報道，警方指未有迹象顯示事件與恐怖襲擊有關。另外有官員表示，疑兇早前曾經關押在精神科中心。

烏茲堡位於巴伐利亞州（Bavaria），距離法蘭克福（Frankfurt）約100公里，當地人口大約13萬。州長澤德（Markus Soeder）在Twitter向遇難者及家人表達哀悼，州政府的高層安全官員已經前往當地了解事件。