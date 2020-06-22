英國雷丁斬人案疑犯有精神問題　軍情五處曾關注他

英國城鎮雷丁（Reading）一個公園6月20日發生持刀傷人案，英國媒體指25歲疑犯薩阿杜拉（Khairi Saadallah）曾引起軍情五處（又稱英國安全局，Military Intelligence，Section 5，MI5）的注意，而且據反恐官員調查，其精神問題或是犯案的主要因素。

事發於當晚7時，薩阿杜拉在雷丁市內的Forbury Gardens持刀斬人，事件造成3死3傷。他當晚因涉嫌謀殺被警方拘留，警方翌日以恐怖主義行為的罪名逮捕他。

雷丁公會發生斬人事件後，全副武裝的警員到市內一處住所搜查。（AP）

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這不是薩阿杜拉第一次犯法，他曾在2019年10月被判入獄。當時的上訴法官注意到他有諸多心理健康問題，還因此減少他的刑期。來自北非利比亞的難民薩阿杜拉也曾在2019年短暫地引起情報機關英國安全局的注意。

英國廣播公司（BBC）民政事務通訊員卡夏尼（Dominic Casciani）還引述安全部門消息人士稱，他們在獲取薩阿杜拉想出國，而且這可能涉及恐怖主義有關的情報後開始注意他。不過由於調查結果顯示他並沒有真正的威脅或證實有直接風險，這不符合展開調查的門檻，於是沒有再展開進一步調查。