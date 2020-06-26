蘇格蘭格拉斯哥市中心酒店發生斬人案　傳至少3死　疑犯被擊斃

英國蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）市中心6月26日發生斬人案，英國廣播公司（BBC）報道，事件是在一間酒店的樓梯間發生，相信有3人死亡。警方表示一名男疑兇中槍，其後證實不治。 英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，他對事件感到非常哀傷。消息指，事件可能並不涉及恐怖主義。

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男疑兇遭警員開槍擊中

涉事現場為西喬治街（West George Street）一帶，涉事酒店名為Park Inn，警方是在當地時間下午1時15左右抵達現場，並封鎖附近一帶。當地警方之後表示，一名男疑兇遭警員開槍擊中後不治，另有六人受傷送院，當中包括一名傷勢嚴重的警員。

🔻警員到達現場並封鎖附近一帶🔻

Polic including armed response units attending a major incident in Glasgow city centre on West George St. Unclear what it is although reports of a stabbing or shooting. pic.twitter.com/OSnbyJXDLR — Linda Sinclair (@lindajsinclair) June 26, 2020

警方：已控制情況

警方又發表聲明稱，目前已控制情況，未有進一步威脅。路透社引述保安部門消息指，初步沒證據顯示事件涉及恐怖主義。首相約翰遜稱對事件感到非常哀傷，他向受害者及家屬表達慰問，同時感謝緊急部門的英勇表現。

Deeply saddened by the terrible incident in Glasgow, my thoughts are with all the victims and their families.



Thank you to our brave emergency services who are responding. — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 26, 2020

英國數日前有斬人案 列恐怖襲擊

英國6月20日才剛發生一宗轟動的斬人案，在倫敦以西城鎮雷丁（Reading）一個公園發生，事件造成3死3傷。泰晤士谷警察局（Thames Valley Police）6月21日發聲明稱已將事件列為恐怖襲擊事件，並交由反恐警察局東南分局（CTPSE）接手調查。