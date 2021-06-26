孟晚舟要求禁止公布滙豐文件　遭加拿大法院駁回

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-06-26 05:11

加拿大卑詩省（British Columbia）法院6月25日裁定，駁回華為副董事長孟晚舟申請禁止公開其法律團隊從滙豐銀行（HSBC）收到的文件內容要求。

孟晚舟面臨被引渡到美國，而在引渡聆訊中，加拿大檢察官反對孟晚舟方面禁止公開有關內容的要求，指這舉違反公開審理的原則。

代表路透社等傳媒反對禁令的律師科爾斯（Daniel Coles）25日表示，法院已經駁回孟晚舟方面的申請，但沒有公開理據，指與一個之前未解決的禁令問題有關。

華為加拿大部門事務副總裁韋爾希（Alykhan Velshi）透過電郵指，公司接受判決，稱這些文件的真相可以曝光。

圖為3月18日，華為副董事長孟晚舟離開她在加拿大溫哥華的居所。（AP）

目前未知華為從滙豐銀行獲得哪些文件，但辯護律師表示，該批文件與孟晚舟的引渡案有關。

辯方6月11日提交的文件顯示，華為和滙豐在香港的律師在4月達成共識，同意向孟晚舟的法律團隊公布有關文件，但大前提是他們「採取合理努力」向公眾保密文件內容。

代表加拿大政府的檢察官反對該禁令，指「為了與公開法庭原則保持一致，禁令必須經過調整」，有關細節應該選擇地向公眾節錄，而完全禁止整個文件曝光。