華為孟晚舟引渡案：8月3日起最後一輪聽證　律師擬6月7日提新證據

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-13 13:44

加拿大一家法院5月12日獲悉，華為財務長孟晚舟與其律師團將於8月3日起重回法庭，再度就引渡案出席為期3週的聽證會，此前律師團第四度嘗試提出新證據。

她4月要求推遲訴訟程序，以便讓律師團審視可能有助於其抗辯的新文件。提出這項要求之前，她入稟香港高等法院，要求香港滙豐披露多項內部文件。

案件4月12日在高等法院首次公開聆訊，法官頒令孟晚舟一方可向滙豐索閱有關文件，惟部分內容須被遮蓋，並准許1間新的公司列為次原告。

加拿大卑詩省的法院3月31日進行華為首席財務官孟晚舟引渡案的聽證會，圖為孟晚舟在聽證會小休結束前回法院。（AP）

孟晚舟律師團12日告知卑詩省最高法院，擬6月7日提交申請以提出新證據。案件料8月20日完成審理。

美國指控華為副董事長兼首席財務官孟晚舟在2013年向滙豐做出不實陳述，謊稱華為子公司「星通科技」（Skycom Tech）與華為無關，讓滙豐繼續為星通提供金融服務。此外，星通科技涉嫌在2009年至2014年間，與伊朗電訊公司進行涉及美國商品和技術的交易，違反美國對伊朗的制裁。

華為及孟晚舟一方一直堅稱無辜，因拘捕取證過程涉及濫權，而且美國前總統特朗普（Donald Trump）曾稱可有條件地對此案介入。逾2年來，她在加拿大溫哥華被軟禁家中，華為及其代表律師在致力阻止她被引渡至美國受審。