聯合國官員：中國不合作也要調查新疆教育營

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-06-26 13:48

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）首次公開稱希望2021年能進入中國新疆等多個地區後，6月22日再次稱就算沒有中國的合作，也會對新疆出現侵犯人權的指控進行調查。

巴切萊特本21日稱希望今年就包括新疆在內的訪華條件達成一致，就有關維吾爾人遭到大規模拘押、酷刑和強迫勞動的報告調查。

她稱有關她訪華的磋商自2018年9月開始，惟至今一直未有進展。

巴切萊特22日稱：「與此同時，聯合國人權事務高級專員辦事處將繼續深入分析和評估在新疆發生的侵犯人權模式的指控。」

她有權在沒聯合國安理會授權或相關國家邀請的情況下，遙距收集侵犯人權行為的證據。

加拿大駐聯合國大使諾頓（Leslie Norton）6月22日向聯合國人權理事會讀出一份有逾40個國家參與的聯合聲明，內容包括敦促中國立即容許聯合國人權事務高級專員前往新疆，以及批評中國在香港推行《港區國安法》等。

2019年3月6日，聯合國人權事務高級專員巴切萊特出席聯合國人權理事會會議，並向理事會成員提交年度報告。（Reuters）

中國立場與回應

中國駐日內瓦代表團發言人劉玉印則表示，巴切萊特的訪問應該是一次旨在促進合作的友好訪問，而不是在有罪推定情況下展開所謂「調查」。

趙立堅6月22日主持中國外交部例行記者會時回應稱，中方歡迎巴切萊特訪華並參訪新疆，早已向聯合國人權事務高級專員發出訪華並訪疆的邀請，雙方一直保持溝通。他強調，「我們也多次表明此訪應是友好訪問，目的是促進雙方交流與合作，而不是進行有罪推定式的所謂調查。我們堅決反對任何人利用此事進行政治操弄向中方施壓。」

趙立堅同時批評巴切萊特在涉疆問題上發表言論與事實嚴重不符，強調某些國家和勢力出於政治目的，散布關於新疆的謊言和虛假訊息，企圖抹黑中國形象，干涉中國內政，遏制中國發展，他們的圖謀不會得逞。

中國否認所有相關指控。新疆的維吾爾族人權問題一直受到國際社會關注。中國以「再教育營」預防極端主義和恐怖主義、提供技能培訓的做法，被普遍質疑為違背人權的無端拘禁和政治宣傳。近來諸如歐美等政府及官方人物亦多番就此予以公開批評。