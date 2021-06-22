聯合國人權專員提新疆香港問題　中方堅決反對

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-22 09:57

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）提到新疆和香港的問題。中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印6月21日回應稱，巴切萊特無視事實，就涉港、涉疆等問題發表錯誤言論，干涉中國內政，中方對此堅決反對。

劉玉印表示，中國刮定和實施香港國安法屬於中國主權。香港國安法為保障香港長治久安和繁榮穩定，確保「一國兩制」行穩致遠提供了強大制度和法律保障，得到了廣大香港居民的支持和擁護。他指，香港國安法實施後，香港實現由亂及治的重大轉折，香港民眾再也不用生活在動盪和暴力的威脅中，各項合法權利和自由在安全環境下得到更好行使，其中就包括言論、新聞、出版的自由。任何自由都不是無邊界的，都不能突破國家安全的底線，有關國際公約對此有明確規定。他稱，香港是法治社會，法律面前人人平等，任何人都不能凌駕於法律之上，違反法律必然會受到法律追究。

他表示，當前，新疆社會安寧穩定、經濟繁榮發展、人民安居樂業，各族人民的各項人權充分得到保障。某些國家和勢力出於政治目的，散布關於新疆的無恥謊言，企圖抹黑中國形象、干涉中國內政、遏制中國發展，他們的圖謀不會得逞。中方歡迎人權高專訪華並參訪新疆，同時我們也多次表明，此訪應是友好訪問，目的是促進雙方交流與合作，而不是進行有罪推定式的所謂「調查」。

他強調，香港、新疆是中國領土不可分割的一部分，香港、新疆事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。中方捍衛國家主權、安全和發展利益，反對任何外來干涉的決心堅定不移。中方敦促人權高專尊重中國人民追求幸福生活的權利，停止發表乾涉中國主權和司法獨立的錯誤言論，同中方開展建設性對話與交流，為雙方合作創造良好氛圍。