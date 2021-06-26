美國邁阿密住宅大廈塌樓　少年瓦礫堆中大喊「別離開我」最終獲救

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-06-26 19:41

美國佛羅里達州一棟12層樓的濱海住宅大樓突然坍塌，開挖20小時後，仍有99人失聯，包括巴拉圭第一夫人的親戚，搜救人員在瓦礫堆中發現一名少年，他高舉手臂求救「請不要離開我！」不過除了這名少年外，搜救人員表示，現場已經偵測不到生命跡象，恐怕那些失蹤者已凶多吉少。

（編按：名為巴爾博亞（Nicholas Balboa）的男子向媒體憶述事發經過稱，事發前他正在遛狗，當時已是半夜。他感到地面震動，又聽到隆隆聲。他稱當時還以為是有風暴，但在30秒至1分鐘後，他又聽到隆隆聲，當時他便覺得有些不妙了。

當塌樓發生後，他和另一個人走近瓦礫，現場靜得詭異。當警察及救護員未到場之際，他聽到一聲尖叫。他發現有一隻手指自瓦礫內伸出來，並聽到一名少男說：「有人看到我嗎？」巴爾博亞爬過瓦礫，來到少男身邊。後者就是之後獲救的漢德勒（Jonah Handler）

巴爾博亞稱，少男一直說「請不要離開我，請不要離開我。」我說：「我們那裏都不去，我們會在這裏。」

巴爾博亞稱，漢德勒被發現時，身在一張床褥及一個床架之下。巴爾博亞使用漢德勒手機，開着鏡頭的燈光引起警方注意，漢德勒其後獲救。可惜的是，漢德勒的母親最終被證實已葬身瓦礫中。）

美國佛州這棟「海景第一排」的濱海12層樓公寓，先從中央瞬間倒塌，之後不到五秒鐘，東側建築跟著傾倒，事後看到瞬間崩塌畫面都讓人心驚驚，更別提現場目擊者。（點擊放大瀏覽現場照片）▼▼▼

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一名目擊者表示：「看到了嗎，我的天啊，這是我這輩子看過最瘋狂的事。」另一目擊者則指：「這裡的整棟建築都不見了，它的整個背面，裡面還有人。」

凌晨一點半，許多人正在熟睡卻發生崩塌，救難人員跟死神拔河，盡全力搜救生還者。目擊者包博亞稱：「我看到一隻手臂從殘骸中伸出來，他在尖叫說『你看得到我嗎』，他尖叫喊著『不要離開我』、『不要離開我』。」半夜遛狗卻目擊災難場景，男子最終順利救出這名受困男孩。

時間一分一秒過去，救難人員也出動搜救犬輔助，但開挖20小時後，包括巴拉圭第一夫人的親戚在內，仍有99人生死未卜，搜救現場幾乎測不到生命跡象，相信凶多吉少。有生還者指：「我當時正在睡覺，突然有聲巨響，我以為有雷聲，所以我醒着等閃電出現。」

幸運生還的民眾回憶崩塌巨響，還以為要打雷，本來漂亮的濱海公寓，一夕淪為瓦礫殘骸，究竟原因是什麼？瑟夫賽德鎮長伯凱特：「這棟建築沒有理由就這樣崩塌，除非有人從建築底部拉出支撐物，或是被沖刷掉或有個坑。」

去年出版的研究報告指出，這棟屋齡40年的公寓大樓，蓋在填平濕地上，自1990年代就持續下沉，是不是因此塌下還要經檢查才知道。

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