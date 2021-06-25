美國邁阿密住宅大廈塌樓無預兆　專業工程師推測原因可能是「它」

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-25 11:34

美國佛羅里達州邁阿密小鎮瑟夫賽德（Surfside）一幢位於海邊的、樓高12層的住宅大樓6月24日局部倒塌，至少1人死亡、10多人受傷，另有99人失蹤，當中包括巴拉圭第一夫人的親戚。出事大廈樓齡已40年，本將開始維修。有經驗豐富的專業工程師就意外原因作出推測。

大樓樓高12層，有逾130個單位，當中約80個有人居住。它在當地時間24日早上1時20分發生意外。

《邁阿密先驅報》24日稱，獲聘為大樓認證的工程師是莫拉比托（Frank Morabito）但該報未能聯絡到他回應事件。

美國邁阿密塌樓：圖為尚普蘭大廈南樓6月24日出事後，意外現場的鳥瞰圖。（AP）

看來毫無先兆

參與尚普蘭大廈南樓（Champlain Towers South，暫譯）大廈項目的律師Kenneth S. Direktor在24日稱，意外發生前，大樓快將就生鏽的鋼筋以及受損的混凝土維修。

Kenneth S. Direktor是代表居民協會的律師。他稱大樓已有40年樓齡，一工程師已確定它為符合建築規例，需進行維修。

檢查內容包括電力以及大樓結構檢查。倘確定它需進行維修，大樓業主有150天完成工程，費用可由住戶分擔。

大廈出事前因需重新進行認證以及毗鄰一幢名為88 Park的大樓在興建中，所以進行一些檢查。瑟夫賽德鎮專員凱斯林（Charles Kesl）向附屬美國廣播公司（ABC）的虛擬電視台Local 10稱，尚普蘭大廈南樓的檢查與其地下停車場一些問題有關，但以他所知是有一些小裂縫，但都已修補，程度不足以顯示有大到導致塌樓的建構問題。

美國邁阿密塌樓：圖為尚普蘭大廈南樓6月24日出事後，一名到場等候災場消息的女子哭泣。（AP）

事出突然 令人意外

瑟夫賽德鎮長伯克特（Charles Burkett）稱尚普蘭大廈南樓樓頂有工程，它已完成，沒迹象顯示它導致塌樓。

Direktor則稱，他看不到有任何迹象顯示意外與生鏽的鋼筋以及受損的混凝土有關。他說任何建於海濱、樓齡差不多的建築物都會因暴露在有海鹽的環境中，有一定程度的鏽蝕以及混凝土劣化。他稱鏽蝕的程度通常要待到工程開始才為外界所知。

有40年檢查建築物經驗的杜伯里（Kevin DuBrey）向《邁阿密先驅報》稱，鹽水能滲進海邊的大廈，令裏面的鋼筋鏽蝕。他稱曾檢查狀況更差的大廈，居民因牆壁須置換而疏散，但從未見過有可能即時倒塌的危險。

杜伯里說：「建築物通常不會（劣化）到這一地步，這通常是你多半事前已能發現的。」

美國邁阿密塌樓：圖為尚普蘭大廈南樓6月24日出事後，內部單位一張床懸垂瓦礫之中。（AP）

意外肇因是它？

來自戴維（Davie）的專業工程師巴蒂斯塔（Greg Batista）專門從事混凝土維修項目。他稱從意外現場影片看出，混凝土剝落可能是導致大樓部份倒塌的原因。

在南佛州有30年工程經驗的巴蒂斯塔，提出他的推測。他稱這就像「混凝土癌症」在擴散般，當它擴散，混凝土會碎裂，隨時間變得愈來愈弱。

他稱出事大樓有一個地下停車場，「如您有一條支柱有混凝土剝落——它是『頭號疑犯』，它可能會失去作用。 那一條柱可像骨牌效應般，令整棟建築物塌下。」