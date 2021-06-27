邁阿密塌樓｜州長下令徹查原因　工程師曾警告樓宇有結構問題

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-27 01:02

美國佛羅里達州邁阿密小鎮瑟夫賽德（Surfside）樓宇倒塌事件，至今造成最少4死、159人下落不明。州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）下令調查事件原因，當地傳媒報道，有工程師曾在3年前警告，樓宇出現主要結構問題。

《紐約時報》6月26日報道，顧問工程師莫拉比托（Frank Morabito）曾在2018年10月發表報告，指有證據顯示，肇事的尚普蘭大廈南樓（Champlain Towers South，暫譯）泳池下的混凝土板出現主要結構損毀，而且在地下停車場內發現大量裂縫和剝落。

莫拉比托的報告沒指出樓宇有倒塌風險，但認為有必要為這座有40年歷史的大廈進行維修，以維持結構完整，提出需要及時修補混凝土損蝕問題。

有關報告為原來準備開始的大廈維修計劃鋪路，代表大廈居民協會的律師Kenneth S. Direktor表示，意外發生前，大樓快將就生鏽的鋼筋以及受損的混凝土維修。他亦指出，如果業主有迹象指出樓宇的侵蝕和剝落問題對來嚴重威脅，整個維修程序就可能完全不同。

肇事樓宇位於海邊，因此與其他近海的建築物一樣，侵蝕和剝落問題是較為普遍的輕微情況。《紐約時報》提到，樓宇的管理部門在塌樓後披露部分問題，但瑟夫賽德當局25日表示，莫拉比托的報告已經清楚指出混凝土及鋼筋受損的原因，稱大部分損壞可能是由樓宇長期曝露於南佛羅里達海岸的腐蝕性鹽氣造成。