TIFA會議6月30日召開　美國鎖定台灣稻米及蒸餾酒

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-27 14:46

美國和台灣6月30日第11屆《貿易和投資框架協議》（Trade and Investment Framework Agreement，TIFA）委員會會議，以視像形式召開。美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations，CFR）6月14日在網誌發文指，雙方談判時應該會在一些問題上取得進展，例如台灣農產品的貿易壁壘以及蒸餾酒的關稅。

文章提到，美國貿易代表辦公室（United States Trade Representative，USTR）已確定可能會在談判中得以解決的、餘下的問題，即台灣在農產品上的貿易壁壘，特別是稻米、基因改造食品、碎牛肉與動物副產品。

圖為4月28日美國貿易代表戴琪在國會山莊向參議院一個撥款小組委員會作證。（Reuters）

文章指，USTR可能會推動台灣降低蒸餾酒、重型電單車與純鹼（Soda ash）的關稅，並要求在藥品與醫療器材領域上，創造更公平的競爭環境。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）與台灣行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中6月10日舉行視像通話。雙方同意致力在未來數周內召開TIFA第11次會議。