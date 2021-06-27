邁阿密塌樓｜「班戟式倒塌」+瓦礫下火災增搜救難度

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美國佛羅里達州（Florida）邁阿密-戴德縣（Miami-Dade）瑟夫賽德鎮（Surfside）一棟住宅大樓6月24日局部倒塌，截至26日已導致5人死亡、156人失蹤。消防員25日告訴美媒，調查人員得悉，大樓的情況看來是「班戟式倒塌」（Pancake collapse），這或令搜救難度增加。

美國有線新聞網絡（CNN）25日稱，「班戟式倒塌」是危險且嚴重的，它帶來的損毀可令搜救工作更複雜。

CNN於25日提及，佛羅里達中部大學（University of Central Florida）土木、環境與建築工程系教授卡特巴斯（Necati Catbas）在電郵中說，「班戟式倒塌」是「漸進式破壞」（Progressive failure），通常在建築物的底部開始：承重的部件受損，它們通常位於建築物的低層或地基，這導致上面的樓層垂直地倒塌並壓在下面的樓層上。一旦底層或地基沒有任何支撐時，上面的樓層就會開始逐漸從上而下地「重擊」下面的樓層。

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紐約市消防局（FDNY）前局長馮・埃森（Thomas Von Essen）2001年「九一一」襲擊時在任。他25日對CNN說，邁阿密大樓救援人員面臨的健康風險，與911襲擊現場的救援人員相似。他稱大樓起火，可能由汽車的氣體丙烷（Propane）和汽油，以及其他危險物質引起。

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