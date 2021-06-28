馬來西亞奇聞　老公與女兒亂倫生子婦人竟讓愛　好等乖孫有爸爸

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-28 03:03

馬來西亞一名律師6月22日在Facebook發文，談及當地一宗父女亂倫案件。案中家庭的父女互生情愫，她更懷有父親的骨肉。女子的母親同意離婚，好讓女兒可嫁給父親、讓已出生的「孫兒」可以有「爸爸」。

馬來西亞新冠肺炎疫情：圖為6月27日，馬來西亞政府在吉隆坡頒布加強行動管制令，軍人在封鎖區的鐵絲網外駐守。 （AP）

伊斯蘭法律師法提婭（Nur Fatihah Azzahra）22日在Facebook表示，案件在政府首次就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情頒布「行動管制令」期間發生。案中父母均為40多歲，女兒20多歲。

父女在本地通過非法婚嫁服務結為夫妻，他們在孩子出生後，嘗試為孩子登記戶籍。但政府拒絕將父親登記為這個孩子的生父，並要求他們到伊斯蘭法庭確認孩子生父的身份。努爾・法提婭說，令人感到悲哀的是，女兒還不明白為何她已跟父親結婚，仍不能以父親的名字為孩子登記戶籍。

努爾・法提婭稱，這樣的世界很讓人擔憂，父母應要保護自己的孩子，而非對他們充滿非分之想。

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