遭繼父兼丈夫性侵多年因姦成孕　法國女殺人　當庭獲釋民眾鼓掌

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-26 15:23

法國40歲女子巴科（Valerie Bacot）遭前繼父兼丈夫波萊特（Daniel Polette）虐待多年後，最終在2016年開槍擊斃波萊特。巴科25日獲法院判刑4年，其中3年緩刑，由於她先前已遭羈押一年，因此當庭獲釋，離開法院時，獲得在場民眾一片掌聲。

巴科在法院外向記者表示，「我要感謝法庭以及我從大家那邊得到的支持。現在是為所有其他女性和受虐者進行全新一場抗爭的時候」。

巴科表示，自己並沒有鬆了一口氣，而是身心皆被掏空。巴科的律師說，「正義得到了伸張，我們特別感動。她（巴科）今晚會回到她孩子的身邊，對我來說這是一大勝利」。

巴科在5月出版的暢銷書自傳《所有人都知道》（Tout Le Monde Savait）中坦承犯案，並表示，比自己大25歲的波萊特，在她12歲時就開始強姦她。而最令人無助的是，巴科的母親知道一切卻沒有出面阻止。後來，波萊特因強姦未滿15歲的未成年人被判入獄兩年半。巴科回憶道，波萊特出獄回家後繼續虐待自己，17歲就懷了波萊特的孩子，無奈之下只好與波萊特結婚。

（編按：酗酒的母親將已懷孕的巴科趕出家門，她只好與波萊特同住。巴科在法庭上解釋當年的決定，她說：「我想留住我的孩子，又沒有人可依靠，我可以去哪裏？」波萊特更多次警告她說，如果她離開他，他會殺死她和孩子。）

在18年的時間裏，巴科和波萊特共育有4名孩子，但是波萊特控制着巴科不讓她出門，除了毆打、強姦外，波萊特還強迫巴科在車上賣淫。而令巴科沒想到的是，波萊特也會強姦自己年僅14歲的女兒，並訓練女兒從事賣淫生意。

2016年3月，巴科在某次接客時，抓住機會搶了波利特的槍並朝他開槍。在兩個兒子及女兒的男友協助下，巴科在森林中掩埋了波科特的屍體。但女兒男友的母親後來報了警，2017年10月，巴科被捕。不過，在巴科的自傳出版後，案件引發高度關注，大眾認為巴科殺夫情有可原，逾70萬人連署請求法國總統馬克龍赦免巴科。

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這起案件令人聯想到法國婦女索維奇（Jacqueline Sauvage）一案，她與孩子們連續被丈夫虐待多年，索維奇2012年用獵槍射殺丈夫後因謀殺罪被判處10年監禁，但在服刑三年後，她獲得時任總統歐蘭德（Francois Hollande）赦免。

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