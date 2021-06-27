伊朗：不再向IAEA提供核設施內部資料

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-27 23:32

德黑蘭與國際原子能機構（IAEA）之間為期3個月的臨時監察協議5月22日期滿。伊朗國會發言人6月27日稱，不會再向IAEA提供任何與國內核設施有關的內部資料。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）6月27日稱，伊朗與IAEA的監察協議已過期，伊朗將永不會將任何已記錄的資料交予IAEA，但政府會繼續保留那些數據及影像。

圖為6月7日國際原子能機構總幹事格羅西在奧地利維也納總部出席記者會。（Reuters）

機構2月16日稱伊朗已通知它，德黑蘭政府自23日起暫停執行《聯合全面行動計劃》 （JCPOA，簡稱伊朗核協議）下的自願透明度措施，包括當中的附加議定書。

伊朗及IAEA之後達成為期3個月的臨時協議，5月24日再延長1個月，並於5月22日屆滿。

伊朗23日稱會在協議過期後才決定是否延長，惟它一直未答覆IAEA。機構25日要求伊朗立即答覆，伊朗於是回應稱，它沒義務提供答案。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）25日稱，倘協議未能延長，對更廣泛的談判構成「嚴重擔憂」。

伊朗在2015年《伊朗核協議》中同意履行IAEA的附加議定書（Additional Protocol）條文，IAEA可收集及分析數以十萬計的影像。它們是由裝置於核設施內先進的監控攝錄頭拍下。