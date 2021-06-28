聯合國高官暗示繞過中國調查新疆人權問題　66國聯署支持中方

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-28 11:52

中國近日與西方就新疆人權問題交鋒，聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）6月22日暗示或不經中國同意，對新疆出現侵犯人權的指控展開調查後，已有66個國家聯署支持中國。

據新華社、央視等報道，聯合國人權理事會第47次會議正在進行，已有66個國家聯署支持中國，反對干涉中國內政。

報道指出，持續有國家近日以不同方式就涉疆、涉港、涉藏問題表達對中國的支持，反對干涉中國內政。

格林納達聯署白俄羅斯在人權理事會所做支持中國的共同發言，目前聯署國達66個。

在66個聯署國中，馬達加斯加在人權理事會發言，強調處理人權問題時應確保普遍性、客觀性和非選擇性，消除雙重標準和政治化。

馬達加斯加反對任何出於政治目的將人權理事會工作政治化的企圖，敦促有關國家和多邊機構在評估各國人權狀況時展現公正性，尊重不干涉內政原則。

乍得發言支持中國在香港特區實行「一國兩制」，強調處理人權問題時應秉持公正性和非選擇性原則，尊重各國主權，不干涉內政。

巴切萊特首次公開稱希望2021年能進入中國新疆等多個地區後，6月22日再次稱就算沒有中國的合作，也會對新疆出現侵犯人權的指控進行調查。

中國駐日內瓦代表團發言人劉玉印則表示，巴切萊特的訪問應該是一次旨在促進合作的友好訪問，而不是在有罪推定情況下展開所謂「調查」。

加拿大駐聯合國大使諾頓（Leslie Norton）6月22日向聯合國人權理事會讀出一份有逾40個國家參與的聯合聲明，內容包括敦促中國立即容許聯合國人權事務高級專員前往新疆，以及批評中國在香港推行《港區國安法》等。