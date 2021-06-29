美台將恢復五年來首次正式經貿會談　白宮重申對台灣支持堅如磐石

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-06-29 08:40

美國和台灣將於6月30日舉行《貿易和投資框架協議》會議，這是停擺五年後雙方首次舉行正式經貿磋商。白宮28日表示，美國對台灣的支持「堅如磐石」。華盛頓還對北京針對台灣的侵略行為表示關切。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）出席例如記者會時回應北京對美台貿易會談所表示的反對。普薩基重申華盛頓支持台北的政策。

普薩基説：「我們的政策是我們對台灣的支持堅如磐石。台灣是一個領先的民主政體、一個主要的經濟體和一個安全夥伴。我們將繼續加強我們在所有領域、所有我們合作的領域的關係，包括經濟議題。我們致力於重視美台貿易和投資關係。我們將繼續加強我們與台灣的貿易關係，正因為如此，我們盼望着最近宣布的、即將召開的貿易暨投資框架協議理事會會議。」

普薩基説：「我們還一直以公開和私下的方式明確表達我們對中國針對台灣的侵略行為越來越大的關切。中華人民共和國不斷加大行動，破壞台灣民主。我們將繼續就此向北京表示我方的強烈關切，以及對中華人民共和國試圖恐嚇該地區其他成員的關切，」

美國貿易代表辦公室的官員和台灣行政院經貿談判辦公室官員將分別以雙方首席顧問的身份參與會議。台媒報道，台灣代表團的首席顧問是行政院經貿談判辦公室的副總談判代表楊珍妮。

中國外交部本月曾對美台將要恢復貿易會談的消息表示了「一貫反對」。外交部發言人趙立堅要求美國「停止與台灣開展任何形式的官方往來，慎重處理台灣問題，不向台獨勢力發出任何錯誤的信號」。