新冠肺炎｜英國研究：溝針能促發免疫系統　提升抗體水平

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-29 09:49

英國牛津疫苗集團（Oxford Vaccine Group）6月29日公布Com-Cov疫苗研究結果，發現人們接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗時，先後接種「阿斯利康疫苗」及「輝瑞疫苗」亦能提供促發免疫系統，令體內抗體水平提高。

Com-Cov的試驗研究2劑輝瑞疫苗、2劑阿斯利康疫苗，以及先後接種它們會怎樣。結果發現所有組合都促發免疫系統。

試驗結果亦暗示，已接種2劑阿斯利康疫苗的人，如在接種加強劑時選用另一款疫苗，會有較強免疫反應。

輝瑞疫苗由美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）合作研發，阿斯利康疫苗由英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）及英國牛津大學（University of Oxford）合作研發。

英國廣播公司（BBC）6月29日引述專家意見稱，這樣有助提升接種計劃的彈性。英國副首席醫療官范塔姆（Jonathan Van-Tam）稱沒理由改變現時2接種同款疫苗的安排，但在未來，「溝針」可在注射加強劑的計劃為政府帶來更大彈性。

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Com-Cov的試驗檢視850名年屆50或以上者對不同疫苗組合的反應，它發現：

・先接種阿斯利康，後接種輝瑞的人，其抗體水平及T細胞免疫反應，會較先接種輝瑞、後阿斯利康為高；

・不論是「先阿斯利康、後輝瑞」或是「先輝瑞、後阿斯利康」，誘發抗體水平都較接種2劑阿斯利康為高；

・注射2劑輝瑞疫苗，抗體反應最高；接種順序是「先阿斯利康、後輝瑞」者，T細胞免疫反應最高。

BBC在29日亦引述另一份29日發布、但未經同行評審的研究結果預印本稱，接種第2劑後6個月，第3劑（加強劑）注射阿斯利康疫苗者，有助提升免疫系統。