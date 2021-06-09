打針返港「過三關」檢疫期縮至7日　已打一劑可溝針打復必泰

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-09 22:00

現時全球多國開始接種疫苗計劃，衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日（9日）經討論後，建議已在海外接種兩針疫苗逾14日人士，返港後若能「過三關」，即有接種疫苗證明、到埗後核酸檢測呈陰性、以及驗抗體後抗體水平足夠，就可以把檢疫期縮到7日，並進行7日自我監察。不過新安排不適用於極高及甚高風險國家或地區回港人士。

許樹昌（李澤彤攝）

醫管局測試3款「篤手指」驗抗體產品

現時高風險及中風險返港人士接種兩劑疫苗後，返港檢疫期為14天及7天自我監察，新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌指，認為返港人士若已接種兩劑疫苗，建議若能「過三關」，即能提供證明已接種疫苗，抵港後的核酸測試呈陰性，並抽血驗有足夠抗體後，就可把檢疫期縮至7天，期間需要每隔兩三天檢測一次，之後再進行7天自我監察。

海外有多款疫苗，許樹昌指，只要是世衞認可，或國內衞健委批准，甚或能看到有「好好表現」的疫苗如俄製「衞星5號」，都可以接受。他說，新措施料在機場推行，會先採用傳統抽血驗抗體，但指現時醫管局正在試3個牌子的「篤手指」驗抗體，有其中一種結果「幾準確」，但仍待更多數據。

林文健：綁多條安全帶

衞生防護中心總監林文健表示，現時就接種疫苗的返港人士檢疫安排已有放寬，審視數據後認為值得加入驗抗體的一關，「綁多條安全帶」，但強調現時在高風險及甚高風險地區人士，仍然不包括在內。

若在美國已接種一劑Moderna疫苗，科學委員會建議，回港後可接㮔復必泰疫苗。（資料圖片）

打阿斯利康補針打泰疫苗 抗體更高

部分於英美返港人士，已接種一劑疫苗，期後隨包機返港未有接種第二劑，許樹昌指，檢視文獻後認為混針可行，歐美有很多研究是阿斯利康疫苗與核酸疫苗混合接種，比對同牌子接種，「發覺混針效果幾好」，甚至產生更多抗體水平，發燒等副作用雖會高20%，但亦是短暫。故他建議，曾接種一劑Moderna疫苗或阿斯利康疫苗人士，在港可以溝針接種復必泰疫苗。

至於可否溝科興疫苗，許樹昌指，暫時滅活疫苗研究不多，僅港大及菲律賓有進行，亦未有數據。他指，英國返港人士多是在4月接種首劑阿斯利康疫苗，原訂6月打第二劑，故現時補打復必泰疫苗，在時間上沒問題。