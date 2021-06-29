美軍空襲親伊朗武裝組織後遭反擊

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-29 12:30

在敘美軍6月29日遭火箭炮襲擊，看來這是對美國27日空襲伊拉克及敘利亞邊境親伊朗武裝組織的報復。以美國為首的聯軍回應。發言人馬羅托（Wayne Marotto）在社交媒體推特（Twitter）發文稱美國駐敘利亞部隊開炮還擊。初步評估結果顯示無人傷亡。

路透社29日稱，火箭炮襲擊突顯該區局勢可能升溫，以及美國在的火力遏制親伊朗武裝組織方面火力的存在限制。

馬羅托在推文稱：「美軍駐敘利亞部隊遭多枚火箭炮攻擊，為自衛採取行動，對發射火箭彈的陣地實施反炮兵火力。」

Update: U.S. Forces in Syria, while under multiple rocket attack, acted in self- defense and conducted counter-battery artillery fire at rocket launching positions. — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) June 28, 2021

敘利亞蘇利亞國家電視台稱，美國位於敘利亞代爾祖爾省（Deir ez-Zur）奧馬爾油田（Omar oil field）附近的軍事基地遭受火箭炮襲擊。事件發生在美軍空襲伊敘邊境之後。

一些親伊朗的武裝組織28日發聲明稱，薩義德烈士旅（Kata'ib Sayyid al-Shuhada）有4名成員在空襲中死亡，他們矢言報復。

奧馬爾油田由美國支持的庫爾德敘利亞民主軍（Syrian Democratic Forces）控制。

↓受襲美國油田位於敘利亞代爾祖爾省

美國防部6月27日稱，美軍當晚對敘利亞和伊拉克邊境地區真主旅（Kata'ib Hezbollah）和薩義德烈士旅等3個親伊朗武裝組織的軍事設施發動空襲。

敘利亞外交部對美國空襲表示譴責，稱此舉侵犯敘利亞和伊拉克主權。

美國防部發言人麥克納爾蒂（Jessica McNulty）27日對媒體稱，2021年4月以來，親伊朗武裝組織對駐伊拉克美軍和多國聯軍至少發動5次無人機襲擊和火箭彈襲擊。

這次空襲是拜登（Joe Biden）就任美國總統後第2次下令實施軍事行動。2021年2月底，美軍對位於敘利亞東部的親伊朗武裝組織目標發動空襲，摧毀多處設施。