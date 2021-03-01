拜登上任首個軍事行動　空襲敘利亞卻劍指伊朗

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-01 17:10

美國新科總統拜登上台僅一個多月，便隨即在海外展開軍事行動。外媒報道拜登於2月25日下令美軍空襲敘利亞境內東部，與伊拉克接壤的親伊朗民兵組織設施，造成至少22人死亡。五角大樓解釋空襲是作為民兵組織日前向駐伊拉克美軍及盟友人員施襲的合理回應，又稱在行動前已經跟盟友討論。不過其行動仍遭到國內外猛烈抨撃，更被人翻舊賬指其團隊曾多次抨撃特朗普的軍事行動。拜登上台後向世界信誓旦旦的「美國已經回歸」，是否回歸至過去廿年在中東大肆用兵的霸權主義？

自2月15日美軍駐伊拉克艾比爾基地遭受多枚火箭襲撃，造成一名美軍士兵及五名承包商死亡後，巴格達北部巴拉德的美軍空軍基地及美國使館及使團所在的「綠區」，亦分別於於2月20日及22日遭受火箭及炮火攻撃。美國國防部將矛頭直指伊朗，稱德黑蘭授意其所支持位於敘伊邊境的真主黨旅及塞義德烈士旅，並以此次的空襲行動作為報復。不過拜登政府亦先戴上頭盔，稱美軍的空襲行動並非要升級與伊朗的軍事衝突，而是釋出明確訊號警告德黑蘭不能在中東為所欲為，並指其目的是為了為當地局勢降溫。

不過向敘利亞施襲同時又稱要為局勢降溫，似乎有點自相矛盾。事後有評論亦讚揚拜登事先與盟友溝通，又不欲與伊朗製造緊張關係，與前朝特朗普魯莽衝動、感覺先行，撃殺伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼引致局勢急速升溫的做法大有不同。的確拜登此次在發動空襲的行動中亦表現得相當克制，如其在空襲後立即向傳媒解話，又選擇向敘利亞境內不算是伊朗嫡系的民兵組織報復，以免再刺激伊拉克國內的反美情緒之餘，也不願與德克蘭直接衝突。此亦由於華府亟欲把德克蘭拉回到2015年核協議的談判桌上。

美國2月25日空襲敘利亞親伊朗民兵組織。圖為美國馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）當天公布的圖片，顯示敘利亞一座建築被毀。（AP）

美國有份造成中東亂局

雖然拜登與特朗普的外交作風有所區別，但對於中東人而言不論炸彈是民主黨還是共和黨投，皆是會殺人的。敘利亞的阿薩德政權便斥責拜登政府應遵從國際法而非如上屆政府般行叢林法則，伊朗外交部亦指摘美國違役反人權及國際法。而拜登的空襲行動也廣受民主黨內抨撃，進步派眾議員卡納（Ro Khanna）便稱拜登無權向敘利亞發動空襲、維珍尼亞州參議員凱恩（Tim Kaine）等亦要求拜登到國會解釋。不少議員更重提廢除2001年9.11後通過給予總統毋須經過國會授權而對恐怖份子開戰的《作戰授權法》。

而且拜登在前朝特朗普當政時，亦批評其未想清後果前便下令軍事行動，又指不應在中東掀起另一場戰爭。副總統賀錦麗也被網民翻舊賬，指其曾質疑特朗普向阿薩德發動空襲的法律依據，又稱特朗普應即時與國會商討全面的敘利亞政策。至於白宮發言人普薩基（Jen Psaki）亦被發現其曾經質疑在國際法下特朗普無權下令轟炸另一個主權國家。其雖在野時對時任特朗普政府的軍事行動大加非議，質疑其決定有越權之嫌，不過當其一旦主政卻迅即沿用《作戰授權法》給予的無上權力在中東進行戰爭遊戲。

拜登政府的胡蘿蔔與棒子的政策，明顯是美國長久以來的外交模式，而2001年的《作戰授權法》賦予總統隨時隨地以軍事行動干預中東的權力，已是成為慣例積重難返。正是美國過去廿年在當地大動干戈，改寫了當地的權力平衡導致局勢日益不穩，也助長極端主義滋生。經過長年戰禍及生靈塗炭，現今當地ISIS勢力也清剿得八八九九，國家安全也難以再成繼續以《作戰授權法》在中東用兵的理由。然而以拜登視空襲如稀鬆平常的做法，美國無視國內反對及國際法以維持霸權的做法，只會持續下去。