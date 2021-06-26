多國加強監管加密貨幣　韓國沒收530億韓圜資產

撰文： 潘暘 最後更新日期： 2021-06-26 23:04

綜合媒體6月25報道，韓國近期從1.2萬名本國逃稅者手中，沒收了價值超過530億韓圜的加密貨幣資產，包括比特幣和以太坊等。

韓國京畿道稅務部門的官員稱，經過為期一個月的逃稅調查，對約14萬人的欠稅進行了更廣泛的調查，這次行動成為韓國曆史上因拖欠稅款而被查扣的最大規模的加密貨幣，也是韓國金融監管機構為加強對加密貨幣市場的監管而採取的一系列措施中的最新舉措。

此前在6月21日，中國人民銀行公布，人民銀行有關部門就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談了工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶（中國）網絡技術有限公司等部分銀行和支付機構，要求各銀行和支付機構要切實履行客户身份識別義務，不得為相關活動提供賬户開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。

當日晚間，包括工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行等紛紛發佈聲明稱，禁止使用公司服務開展比特幣等虛擬貨幣交易，一經發現將立即採取暫停相關賬户交易、終止金融服務等措施。由此引發了加密數字貨幣市場的下跌，同時中國還通過對內蒙、青海、新疆、雲南、四川等省自治區挖礦產業的斷電行動，進一步堵截國內市場交易者炒作虛擬數字貨幣行為。

專家稱，近期各國對於加密數字貨幣市場的清整行動出奇的一致，不僅中國和韓國，此前還有土耳其、美國也頒布監管措施。只不過各國所採取的手段不同，中國是採取直接禁止市場交易的手段，而像韓美等國則是要求上報加密資產以進行稅務審核。從長期來看，加密數字貨幣作為一種虛擬資產被納入各國的監管視線，不排除中國也會採取類似的措施。