孟晚舟引渡案｜辯方要求採納滙豐文件作證據　證明華為無誤導銀行

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-06-30 09:30

華為首席財務官孟晚舟引渡案6月29日再開庭審理。孟晚舟的代表律師提交滙豐銀行的內部電郵和文件作為證據，稱滙豐至少兩位高級職員得悉華為和伊朗的子公司天空通信科技公司（Skycom）的關係，否認如美國所指華為誤導滙豐。

加拿大卑詩省高等法院就是否同意引入從滙豐銀獲取的新證據進行開庭審理，為期兩日。有關證據是孟晚舟的代表律師經香港的法院取得。

孟晚舟律師指出，滙豐銀行文件顯示高級風險評估官員，而不是該行的初級成員，非常清楚天空通信科技公司與華為的關係。美國檢察官曾稱滙豐高層不知道華為和天空通信科技公司的關係，因此被誤導以至與華為合作，違反美國的制裁。

華為加拿大發表聲明稱，滙豐銀行的這些電子郵件和其他記錄可以表明並無證據證明滙豐銀行曾被欺詐，孟晚舟並未向滙豐銀行高管隱瞞華為與天空通信科技公司的關係，滙豐銀行的內部風險評估是於了解確鑿事實後進行的，滙豐銀行內部任何的聲譽風險都是於滙豐銀行高管知情的情況進行管理。

Huawei Canada Media Statement regarding Ms. Meng』s June 29-30 2021 hearings. pic.twitter.com/hZPjYGQqRi — Huawei Canada (@Huawei_Canada) June 29, 2021

聲明指出，若這些證據被成功採納，孟晚舟律師就能於計劃於8月舉行的引渡聽證會的引渡庭審階段使用這些證據。華為表示，將繼續支持孟晚舟對正義和自由的追求。