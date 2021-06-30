G20外長會議討論疫苗分配等議題　意大利呼籲協助非洲解決危機

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-30 09:42

二十國集團（G20）外長會議於意大利馬泰拉（Matera）舉行，會議集中在應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、疫苗分配、疫情後經濟復蘇及促進非洲可持續發展。

圖為6月29日，意大利外長迪馬約（Luigi Di Maio）在G20的記者會上發言。（Reuters）

主持會議的意大利外長迪馬約（Luigi Di Maio）認為，新冠疫情突顯了國際應對跨國緊急情況的必要性。國務委員兼外長王毅透過視像發言時表示，中國已向近100個國家提供超過4.5億劑疫苗，呼籲有能力國家避免限制出口或囤積，消除「免疫鴻溝」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）重申，要結束疫情，必須向更多地方提供更多疫苗，多邊合作是制止這場全球衛生危機的關鍵。布林肯表示美國已向世衛推動的新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）交付5億劑輝瑞（Pfizer）/生物新技術（BioNTech）及8000萬劑其他疫苗。

但德國外長馬斯（Heiko Maas）不滿中國和俄羅斯向某些國家提供新冠疫苗，以提升國家地位，強調疫苗並非用於獲取短期地緣戰略優勢。

馬斯亦不滿中國及俄羅斯未有對應官員未有面對面出席會議，認為兩國應提供機會讓成員國直接溝通。俄羅斯及韓國僅派遣副外長出席會議，中國、巴西及澳洲則以視像形式參加。

大會亦集中討非洲與饑餓問題。迪馬約表示，全球饑餓問題自2014年後加劇，警告新冠疫情可能令饑餓及營養不良人口增加1億人，G20有責任協助非洲擺脫困境。迪馬約又認為，協助非洲同時有助解決難民問題，令民眾不再被迫放棄他們國家。

G20成員國家範圍廣泛，包括中俄美國等人口眾多，經濟發展成熟的國家。G20佔世界國內生產總值的80%、全球人口60%以上。鑑於成員眾多達成協議可能很困難，但迪馬約表示正在就一些核心問題達成共識。