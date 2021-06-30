東京奧運｜選手村將供應福島食材　韓國代表團擬自備飯盒

撰文： 唐飛 最後更新日期： 2021-06-30 10:05

日本東京奧運會和殘奧會組織委員會宣布將使用全日本47個都道府縣的特產為選手村餐廳供應食材。韓國代表團表示，為保障運動員的飲食安全，決定對選手村提供的食物食材進行嚴格把關，並制定自備盒飯等方案。

韓國《中央日報》6月28日報道，韓國代表團長張仁華（音譯）表示：「我們已經在運動員村附近成立供餐中心，把必要的食材已經運到當地，需要保持新鮮度的水果、肉類和魚類將從當地挑選經過檢驗的食材使用，韓國代表團前往賽場或訓練場地時，將為大家提供盒飯」。

2016年巴西里約奧運會期間，韓國在距離運動員村15分鐘車程的地方設立韓國屋，在賽事期間為運動員和代表團高管提供了4,000份韓食盒飯，幫助提高代表團的競技水平。

大韓體育會會長李起興表示，「國際奧委會正持續與世衞組織、國際原子能機構等一起探討使用福島產食材的問題」，「在相關機構對食材進行謹慎探討後，我們將對本國運動員攝取海鮮類食品時需要注意的問題進行培訓」。

報道稱，日本奧組委拒絕公開具體資料，表示為保證食材的供應量，將在運動員村開村前決定各種食材的供應來源，現在還無法對相關問題作出回答。

福島方面則打算利用奧運會宣傳福島產食品的安全。福島縣負責人表示，原本希望普通遊客也能直接到福島品嚐各種美食，因此進行各種準備工作，現在（由於禁止入境措施）外國人無法現場觀看比賽，只能寄希望於各國運動員對外傳達「福島美食豐富，等新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情結束後一同前往」的信息。

韓國前運動員村村長28日曾表示，「聽説菜單中有福島比目魚，令我大吃一驚」，「真不知道日本從哪裏來的自信」。