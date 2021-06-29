撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-06-29 20:33

東京奧運開幕距今不足一個月，新冠疫情陰霾籠罩下，賽前氣氛不如歷屆，不開放予海外觀眾觀賽更成為奧運史上首例。《朝日新聞》上月中的調查更顯示，日本約83%民眾反對奧運如期進行，屬相當罕見的水平。 許多日本人不滿政府無力壓制新冠疫情，執政自民黨、公民黨、在野黨更罕有「朝野結合」，對日本首相菅義偉政府表達不滿。從日本各階層的反應，或許讓我們清楚看到當地人面對疫情、民生、經濟等層面的最切身問題，並了解他們紛紛向東奧說不的真相。 本篇為《Don’t京奧運》專題報道之第一篇。

「對我而言，假如將人們置於風險中，這絕對需要討論，我認為這正是當前的情況。」日籍網球名將大坂直美的憂慮不無道理，雖然早前的NBA 美國職業籃球賽、澳洲網球公開賽，以至歐洲國家盃等賽事都順利進行，部份賽場甚至容許滿座。然而，奧運會完全是另一回事─日本將接待來自全球200 多個國家逾八萬名運動員、各國代表團、海外媒體及各地嘉賓。如斯規模，一般賽事或大型活動皆望塵莫及，當局要為這龐大群體進行隔離、檢疫等防控工作的確非常頭痛，稍有不慎，恐怕再次出現大爆發。

反對東奧的聲勢遍及社會各階層及領域，甚至有日本人形容有關爭議正在撕裂國家。作為東奧主要贊助商之一的《朝日新聞》早前已發表社論呼籲取消東京奧運：「我們要求首相菅義偉冷靜客觀地觀察周遭狀況，作出今年夏天停辦東奧的決定。」社論亦提到，奧運期間包括選手在內的眾多聚集活動，很可能將病毒從世界各地帶入奧運會場，繼而散播全球。東京部份原定安排接待外國運動員的社區，也因擔心疫情蔓延而紛紛退出。

軟銀集團（SoftBank）創辦人孫正義在Twitter發文，認為即使停辦需繳付違約金，但國家接種疫苗進度緩慢，

若考慮到失去的生命、實施緊急事態宣言的補助金、國內生產總值（GDP）降低、人民忍耐力等，舉辦東奧的損失更大。 軟銀創辦人孫正義

」不少奧運贊助商希望，今屆賽事能夠延期至今年9月底至10月初，讓反對聲音稍減，又指現時東奧已經沒有宣傳的價值。

以孫正義為代表的一眾日本企業，也認為應停辦或延期舉辦奧運。(Getty)

距離東奧開幕日子漸近，「辦還是不辦」的問題在社會似乎變得敏感，連日本人也不太願意公開表態。記者好不容易才找到在日港人Benjamin、居日多年的全職旅遊網紅風信子，以及東奧外國人義工K 先生（化名），願意講述日本社會對於奧運的心聲。

身處大阪的Benjamin向記者表示：「日本人對舉行奧運感到反感，最主要的原因是不希望疫情永無終結的一天。如果強行舉辦奧運，意味來自世界各地的選手來到日本，預料感染的風險會增加。」他補充，如今的負面情緒主要來自不斷延長的緊急事態宣言，「一般市民已經感到抗疫疲勞，做生意的食店更是叫苦連天。上星期大阪有飲食業界的工會抱怨，如果再繼續縮短營業時間，業界根本撐不住，要求政府資助。」

日本居住了四、五年的Benjamin認為，日本人擔心奧運令疫情永無終結的一天。(受訪者提供)

Benjamin又指，疫情至今已持續一年多，惟當局的應對措施離不開發布緊急事態宣言令，他認為這些手段似乎只為強行舉辦奧運而鋪路，沒有考慮一般市民現況。

民眾最真切感受到的是經濟和精神上的影響，以我的經驗為例，過去半年的晚上一直不能在外用餐，這一點對我已開始造成一定壓力。 居日港人Benjamin

而且，當地以往最繁華熱鬧的地段，如今晚上店舖長期關門，近乎零人流，當地人的生計想必也受到不少影響。

人在首都圈神奈川縣的風信子則表示，奧運日子臨近，反對的聲音的確正在增強，矛頭同樣指向當局至今仍缺乏強而有力的應對措施。她表示：「我親身見過在新國立競技場外的示威，雖然人數只有約百人，規模不如香港常見的遊行，但他們都希望把握測試賽的時機，向賽會方及運動員表達反對意見。」除了引起日本較少見的示威遊行外，另一較轟動的是由日本律師聯合會前會長宇都宮健兒發起的Change.org 網上聯署，至今有多達逾43 萬人簽名，希望當局取消舉辦今屆奧運會。

疫情衝擊日本經濟，當地人喜愛的居酒屋也大深影響。(Getty)

未能營業的「日本人會議室」

另一方面，她指出經濟也是重大問題。不斷延長的緊急事態宣言，至今已令許多小商戶、百貨公司、戲院等一度關門無法營業。她表示：

受影響的商戶包括堪稱『日本人會議室』的居酒屋，這些日本人喜愛的食肆場所現時晚上8 時得關門，7 時之前便要停止售賣酒精飲品，所以打擊至深。 日本遊KOL風信子

作為生活壓抑、工時長的國家，居酒屋一直是當地人日常紓壓的重要場所，更是與朋友、同學、同事聚會聯誼的社交場合，可說是日本文化不可或缺的重要元素。疫情期間當地人少了「宣洩渠道」，也許是導致社會普遍反對奧運的原因之一。

風信子補充，雖然政府對居酒屋等商戶提供經濟補助，惟只是杯水車薪。升斗市民所受打擊很大，去年甚至有不少懷疑因失業或公司倒閉而自殺的個案。她認為，反對聲音雖不能完全反映主流民意，但民眾受到深切的影響，才不得不站出來發聲。

東奧引起了日本鮮有的遊行示威。(Getty)

居日外國人更期待東奧？

不過，東奧外國人義工K先生（化名）則有另一番看法。在日本生活多年並經營職業介紹業務的他是忠實的奧運迷，過去每屆賽事他都非常關注。自東京取得奧運舉辦資格後，他便決心成為賽事的義工，縱使前期準備工作一再受到疫情影響，他亦不介意等候一年再參與。他表示：「我和其他外國人義工朋友都滿心期待是次奧運，畢竟是四年一次，而且是在我們生活的地方舉行。」由籌備工作至傳遞聖火火炬等活動，他們都很投入，希望親臨感受氣氛。

而且，本屆沒法招募海外義工來日，他認為作為精通英語和日語、熟悉日本文化的在日外國人，更有責任做好本份，向外界展示日本美好的一面。不過，他坦言在當前反對聲浪下，做奧運義工的心情難免忐忑，甚至不敢在持相反意見的熟人面前提起。他又認為，其實也有不少人熱切期待東奧來臨。

我私底下曾與一些日本友人了解，發現他們其實也想奧運順利舉行，只是礙於主流聲音反對，才不便公開表達想法。 外籍東奧義工K先生

風信子認為，東奧辦不辦如今成為日本政府的兩難。(受訪者提供)

K 先生相信，當賽事正式展開，外界的焦點將重新回到賽事之上。「就像2016 年的巴西奧運會，遇上諸如寨卡病毒肆虐等問題，賽前也有不少批評，但最終賽事仍順利舉行。」

風信子也同樣樂觀，認為東奧不至於引起社會撕裂。「若奧運成功舉辦，沒有重大感染和爆發，各國將讚賞東奧順利舉行，很可能成為防疫典範。反之，若東奧期間出了疫情事故，定必受千夫所指。」她認為這是無法預料的事，日本政府正面對世紀大難關。「辦的話，總會有人不高興；不辦的話，奧運相關人士如運動員、贊助商、企業則會很悲慘。」

（節錄）

上文節錄自第271期《香港01》周報（2021年6月28日）《Don’t京奧運 舉國不歡騰的盛事》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

271期《香港01》周報精選內容：

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Don't京奧運——舉國不歡騰的盛事

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