俄羅斯出動戰機阻荷艦「侵犯邊界」　荷蘭斥行為不負責任

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-06-30 11:02

俄羅斯國防部6月29日表示，俄羅斯蘇-30和蘇-24戰機於荷蘭「埃弗岑」號護衛艦（Evertsen）附近進行預警飛行，防止荷蘭軍艦侵犯俄羅斯刻赤海峽區域的海上邊界。荷蘭國防部長稱，俄軍於黑海騷擾荷艦是「不負責任」的行為。

俄羅斯國防部通報，「2021年6月24日，通過黑海艦隊對北約（NATO）軍艦在黑海行動的目標監控，確定處於中立海域的荷蘭海軍『埃弗岑』號護衞艦改變航向，開始向刻赤海峽方向移動。值勤部隊的蘇-30戰機和蘇-24轟炸機升空以防止荷艦侵犯俄羅斯水域。」

俄羅斯國防部認為，「埃弗岑」號護衞艦原本打算於黑海侵犯俄羅斯邊界，但被俄軍機阻擋於安全距離之外。

荷蘭國防部長拜勒費爾德（Ank Bijleveld ）同日表示，配備有空對地導彈的俄羅斯戰機在黑海騷擾一艘荷蘭海軍護衞艦，實施了模擬攻擊以及通信干擾。

拜勒費爾德批評俄羅斯的行動是「不負責任的」，「『埃弗岑』號護衞艦完全有權利於那裏航行」，「這種挑釁行為沒有任何道理，毫無必要增加了事故發生的機會。」她稱，荷蘭將通過外交途徑向俄羅斯提出此事。

荷蘭國防部稱，俄羅斯的行動發生於6月24日，前後長達五個小時，侵犯了海洋自由航行權。荷蘭「埃弗岑」號護衞艦當時正在與英國航母攻擊群一起航行，攻擊群正在該地區執行巡邏任務。荷方表示，俄方多架飛機「低空近距離掠過荷蘭海軍艦艇」，俄方不斷「恐嚇」，護衞艦的艦載電子設備停擺。