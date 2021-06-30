股神拍檔芒格認可北京壓制馬雲　盼美國擁有中國金融風險管控制度

撰文： 房伊媚 成依華 最後更新日期： 2021-07-01 08:57

中國2020年11月煞停富豪馬雲的螞蟻集團上市計劃後，一度引起不少議論，美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）的拍檔芒格（Charlie Munger）在美媒6月29日播出的訪問內主張，中國共產黨的做法是對的。他又稱，不想全盤接受中國的制度，但會樂見美國擁有中國制度內有關金融的部份。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）6月29日播出芒格與巴菲特的訪問，芒格為巴郡（Berkshire Hathaway）副董事長。

巴郡年度股東大會：圖為2021年5月1日，美國巴郡董事長巴菲特（左）與巴郡副董事長芒格（右）在洛杉磯出席巴郡的年度股東大會。（Reuters）

稱讚中國阻止投機行為

芒格在訪問內談到金融監管問題，他稱，令他感到有趣的是，中國共產黨人的行為方式是他所支持的，他稱「他們先發制人地介入，阻止投機行為」，又指自己國家「了不起的自由企業經濟」正放任瘋狂的人。

在主持人談到馬雲後，芒格說道：「共產黨做了正確的事。他們只是叫來馬雲，並說『你不能這麽做的，小子』。」他形容馬雲是浪蕩者（swinger）之一，在談到螞蟻集團上市觸礁一事上，芒格表示「我知道，但你不會想一個浪蕩者去經營，銀行有政府的隱形擔保，那麼你不會，不會想讓任何浪蕩者去經營銀行。讓浪蕩者去做其他事。」

中國人民銀行2020年11月要求螞蟻集團重組，令螞蟻集團創紀錄、總值370億美元的首次公開發行（IPO）被攔下。

芒格在訪問又談到，不想全盤接受中國制度，但的確想自己的國家能擁有中國制度內的金融部份。

指中國抗疫方式正確

芒格也表示中國應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的方式正確，他稱：「中國是純粹極權主義國家，他們干脆將國家關閉6個星期。事實證明，這樣做是完全正確的。」