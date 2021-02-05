財經評論│螞蟻集團為金融屬性　整改後上市無問題

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-02-05 08:00

阿里巴巴 （9988） 旗下螞蟻集團去年上市觸礁，被人行要求重組。現據報與監管機構達成重組協議，有指螞蟻集團整個科技業務將全數納入在一家金融控股公司之中，意味螞蟻集團即使是發展金融科技也好，骨子裡都是金融機構，要符合金融監管標準之下。

據《彭博》引述消息報道，螞蟻及監管機構均同意讓螞蟻重組，將所有業務劃入一家金融控股公司，包括涉及金融科技的區塊鏈技術、外賣業務等，並須符合類似內銀資本要求。有指官方最快於農曆新年前，即下周有公布，螞蟻及人民銀行均不予置評。消息又指，螞蟻集團仍在尋求恢復新股IPO計劃。

螞蟻集團將由「金融科技公司」轉為「金融控股公司」，公司的重組要面對內地對金融控股公司一系列的監管準則和資本要求，這意味披着金融科技外殼的螞蟻，終歸也是金融機構，銷售的是金融產品，正如即使Tesla的電池或自動駕駛技術強勁也好，其產品終歸也是汽車，亦需要符合汽車行駛的安全準則。

螞蟻估值必然下調

去年11月2日，銀保監和人民銀行等部門起草的《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》，當中規定，網絡小貸公司在單筆聯合貸款中的出資比例不得低於30%，而螞蟻此前出資比例只有2%，意味螞蟻的網絡小貸業務需要進行大額注資，定令公司股本回報率（ROE）下跌，估值亦相應下調。

去年6月底，螞蟻拉動合共1.8萬億元（人民幣‧下同）貸款，如果將螞蟻出資比例提高到30%，意味需要至少5,400億元表內貸款，外加1,700億元ABS，意味總計需要通過螞蟻小貸放款7,100億。去年招股時，螞蟻的資本金是350億元左右，根據表內貸款最多5倍槓桿的原則，螞蟻小貸資本金需要擴充到1,400億元的規模。

市場預計螞蟻去年市盈率約42至49倍，如今人行限制槓桿比例，縮減潛在市場空間，又要補充資本，定令盈利增長和股本回報率下跌。螞蟻去年上市估值高達2.4萬億港元。如果重新上市，估值要大幅重估。《彭博》引述分析員指，螞蟻集團估值可能縮至不足7,000億元（約8,400億港元），相比去年上市時估值削近三分之二。

事實上，中國為防範「大到不能倒」風險，中國人民銀行及銀保監去年12月公布《系統重要性銀行評估辦法》，為未來監管機構就系統重要性銀行附加監管要求先作準備，並將有更嚴格資本充足率及槓桿率等要求，其新規今年1月1日生效。就連內銀也有補充資本的壓力，試問如此龐大借貸規模的螞蟻又怎能例外呢?

（在新的資管新規之下，內銀也面對更嚴格的資本充足率及槓桿率等要求。資料來源：花旗）

整改後可重新上市

阿里巴巴持有螞蟻集團33%股權，阿里在最近業績會時指，由於最近中國金融科技監管環境出現重大變化，目前尚無法全面準確評估這些變化和不確定性對阿里巴巴集團的影響。現時螞蟻集團仍在制定整改方案，方案有待監管部門審視及批准，因此上市計劃暫時未明。

值得留意的是，阿里巴巴計劃發行優先無抵押債券，但並無披露細節。消息人士透露，阿里計劃募資不超過50億美元（約387億港元），集資用作包括運營資本用途、償還境外債務及對互補性業務的潛在收購或投資。投資者可留意其後當中會否將部分資金注入螞蟻集團之中。

在1月底，人民銀行行長易綱在世界經濟論壇「達沃斯議程」對話會上表示，央行調查所得，用戶對螞蟻的滿意度還是高的，但對於消費者隱私等問題，則認為「只要堅持一切以法律為框架和程序，和社會進行廣泛的磋商，我想在問題解決之後，會回到正軌。」

不論是阿里巴巴會再度注資至螞蟻之中，還是另外再透過投資者融資以滿足資本需求，只要符合資本要求便可再上市。儘管螞蟻上市價位和估值下調是必然的事實，但整改後便可再重新上市之路，也是事實。