加拿大參議院否決涉疆動議　杜魯多內閣缺席投棄權票

撰文： 施予 吳迪 最後更新日期： 2021-07-01 09:21

加拿大參議院6月29日投票否決了一項關於認定中國對新疆維吾爾族等實施所謂「種族滅絕」的動議。對此，中國外交部予以回應。

加拿大參議院6月28日就上述動議進行表決，29名參議員投票贊成，33人投反對票，另有13人棄權，最終否決了動議。

投票當日，總理杜魯多（Justin Trudeau）及其內閣成員幾乎全部缺席，唯有外交部長加爾諾（Marc Garneau）出席，並表示「代表加拿大政府」投出棄權票。

今年2月22日，加拿大國會眾議院以266票支持、0票反對（共338人）的投票結果，通過了「種族滅絕」的動議。與此次參議院否決的動議內容相同，2月眾議院通過的動議另外還要求政府遊說國際奧林匹克委員會將2022年冬季奧運會搬離北京。彼次投票，杜魯多內閣同樣幾乎全部缺席，唯有加爾諾在場並投出棄權票。

相較於加拿大國會，杜魯多政府此前一直遲遲未將中國新疆維吾爾人權問題稱作「種族滅絕」，稱在如此稱之前，有必要做出更多來自獨立調查的證據。

對於加拿大參議院的相關進展，中國外交部發言人汪文斌表示，「中方已多次介紹過新疆有關的事實和真相，所謂新疆『種族滅絕』完全是別有用心的謠言和徹頭徹尾的謊言，違背事實和常識，其真正的目的是破壞新疆社會穩定，遏制中國發展。加拿大參議院否決有關涉疆的錯誤動議，再次表明少數反華勢力的卑劣圖謀已被愈來愈多有良知的有識之士看穿。炒作所謂新疆『種族滅絕』不得人心，注定不會得逞」，「我們歡迎更多各國人士到新疆去參觀訪問，眼見為實，謠言終將不攻自破。」