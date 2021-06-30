SpaceX發射火箭在最後倒數時遭叫停　Elon Musk不滿

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美國太空探索技術公司（SpaceX）原定6月29日發射火箭「獵鷹9號」，為2021年的第20次，但發射計劃在進入倒數最後11秒時被迫終止，原因是一架飛機進入了「禁飛區」，使SpaceX的任務推遲至少一天。

公司行政總裁馬斯克（Elon Musk）6月29日在Twitter上發文，對發射計劃推遲表達失望，他並再次批評美國在火箭發射方面的監管規則落後，批評「禁飛區」太大。

↓倒數最後11秒時終止發射火箭↓

馬斯克寫道：「一架飛機進入了『禁飛區』，而禁飛區的範圍是不合理地巨大。」

他補充稱：「如果不進行重大的監管改革，人類就不可能成為太空文明。目前的監管體系已經崩潰。」

馬斯克2021年加大對美國火箭發射規則的批評力度，他的SpaceX除了多次發射「獵鷹9號」火箭外，還對「星艦」（Starship）原型火箭進行多次開發測試。在2021年1月「星艦」的一次測試推遲後，馬斯克曾對美國聯邦航空局（FAA）發出類似批評。

他當時説：「與FAA的航空部門不同，它的太空部門的監管結構基本上過時了。他們的規定針對的是每年在政府設施進行的少量不可回收的發射。在這些規則下，人類永遠無法到達火星。」

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