SpaceX發射火箭在最後倒數時遭叫停　Elon Musk不滿

撰文： 宛然 何文翰 最後更新日期： 2021-06-30 23:30

美國太空探索技術公司（SpaceX）原定6月29日發射火箭「獵鷹9號」，為2021年的第20次，但發射計劃在進入倒數最後11秒時被迫終止，原因是一架飛機進入了「禁飛區」，使SpaceX的任務推遲至少一天。

公司行政總裁馬斯克（Elon Musk）6月29日在Twitter上發文，對發射計劃推遲表達失望，他並再次批評美國在火箭發射方面的監管規則落後，批評「禁飛區」太大。

↓倒數最後11秒時終止發射火箭↓

Unfortunately, launch is called off for today, as an aircraft entered the “keep out zone”, which is unreasonably gigantic.



There is simply no way that humanity can become a spacefaring civilization without major regulatory reform. The current regulatory system is broken. — Elon Musk (@elonmusk) June 29, 2021

馬斯克寫道：「一架飛機進入了『禁飛區』，而禁飛區的範圍是不合理地巨大。」

他補充稱：「如果不進行重大的監管改革，人類就不可能成為太空文明。目前的監管體系已經崩潰。」

馬斯克2021年加大對美國火箭發射規則的批評力度，他的SpaceX除了多次發射「獵鷹9號」火箭外，還對「星艦」（Starship）原型火箭進行多次開發測試。在2021年1月「星艦」的一次測試推遲後，馬斯克曾對美國聯邦航空局（FAA）發出類似批評。

他當時説：「與FAA的航空部門不同，它的太空部門的監管結構基本上過時了。他們的規定針對的是每年在政府設施進行的少量不可回收的發射。在這些規則下，人類永遠無法到達火星。」