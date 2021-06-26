NASA署長：支持將中國永久排除於國際太空站項目之外

撰文： 顏瑾晨 最後更新日期： 2021-06-26 10:25

美國太空總署（NASA）署長納爾遜（Bill Nelson）6月23日出席國會眾議院聽證會。他向科學、空間和技術委員會表示，希望委員會支持增加NASA 2022財年預算的請求，並支持《沃爾夫修正案》（Wolf Amendment），將中國排除於國際太空站項目之外。

納爾遜表態稱，支持美國《沃爾夫修正案》永久化。不過他隨即補充道，「但這並不意味我們（中美間）找不到合作的領域。這些領域可以是消除空間資源相互碰撞的危險，以及試圖減少太空垃圾。」

共和黨籍聯邦眾議員沃爾茲（Micheal Waltz）向納爾遜提問稱，「中國在太空的主導地位愈來愈令人擔憂，中國正公開談論將取代美國的超級太空強國的地位……你同意美國將不再保持第一名的地位嗎？」納爾遜斬釘截鐵回答，「美國理應做第一」，但他緊接着重申自己的訴求：多撥預算，才會多出成果。

聽證會開始時，委員會主席約翰遜（Eddie Bernice Johnson）説，「中國顯然將長期進行太空探索，我們需要認識到這一點，並做出相應的回應。」納爾遜本人也反覆強調，NASA預算的增加，將使美國更好地與中國競爭。

2011年4月，美國國會批准的《沃爾夫修正案》，以國家安全為由，禁止中美兩國之間任何與NASA有關，或由白宮科技政策辦公室協調的聯合科研活動，並且還將中國排除於國際太空站項目之外。