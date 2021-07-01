邁阿密塌樓｜意外發生近一週　死者增至18人　包括2名兒童

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-01 07:39

美國佛羅里達州（Florida）邁阿密（Miami）海濱住宅大樓6月24日局部倒塌事件，當局6月30日表示，死亡人數增至18人，當中包括2名兒童。

佛羅里達州邁阿密-戴德縣（Miami-Dade）的瑟夫賽德鎮（Surfside），是一幢名為尚普蘭大廈南樓（Champlain Towers South）的海濱住宅大樓倒塌事件發生接近一週，當局在30日較早時證實，救援人員在現場發現4具遺體，令死亡人數增至16人。

邁阿密-戴德縣長卡瓦（Daniella Levine Cava）在同日晚上的簡報會表示，當局再找到兩具遺體，意味當天一共發現6名死者，創下單日新高。她指出，18名死者之中，其中兩人分別是4和10歲的兒童，形容這是難以承受的損失，而整個社區、甚至是全國都會與痛失至愛的家庭一同悼念。

目前仍有145人下落不明，瑟夫賽德鎮長伯克特（Charles Burkett）稱，搜索工作仍未到達瓦礫底部，因此當地的情況仍是個謎，認為可能有生還者。

另外路透社引述消息人士報道，美國國家標準暨技術研究院（National Institute of Standards and Technology）可能即將宣布調查尚普蘭大廈南樓的倒塌原因。