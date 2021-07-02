聯合國證實南極氣溫錄得18.3度　再創新高

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-02 03:43

聯合國轄下的世界氣象組織（WMO）7月1日指，南極錄得攝氏18.3度，創下新高。

WMO的報告指出，有關紀錄在2020年2月6日於阿根廷位於南極半島的埃斯佩蘭薩（Esperanza）觀測基地錄得，打破在同一地方於2015年3月24日的17.5度紀錄。

WMO秘書長塔拉斯（​Petteri Taalas）表示，證實有關溫度紀錄，有助了解地球其中一個邊界的天氣和氣候狀況，而南極半島是全球暖化最快的地區，在過去50年上升接近攝氏3度。塔拉斯認為，今次紀錄與觀測到的氣候變化情況相符。

而在埃斯佩蘭薩觀測站錄得紀錄新高後數天，南極半島附近的西摩島（Seymour Island）在同年2月9日錄得20.75度高溫，但WMO指該溫度感應器出現固有誤差，因此不獲列為當局正式天氣觀測點。

科學家曾經指南極冰川的融化速度驚人，而世界氣象組織證實在當地錄得破紀錄高溫，令氣候變化問題再次成為焦點。（Reuters）

至於出現高溫的原因，WMO一個委員會審視當時的天氣情況，發現當地有一個大型高壓系統，導致出現下降風，形成表面較暖。根據過往紀錄顯示，這種情況與出現高溫不無關係。

南極每年平均氣溫介乎攝氏零下10度至60度之間，而在1983年7月21日，俄羅斯位於當地的沃斯托克（Vostok）觀測站曾經錄得攝氏零下89.2度紀錄低溫。另外在緯度60度以南的南極州地區，當局在1982年1月30日於西格尼島（Signy Island）錄得19.8度高溫。