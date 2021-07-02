美媒稱中國建逾100洲際導彈發射井華府擔憂　籲北京與之接觸

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-07-02 10:00

美媒引述獨立專家分析稱「中國已開始在西北部沙漠地區建造100多個洲際彈道導彈的發射井」，並公布中國疑似新建導彈發射井的衛星圖像。美國國務院發言人對此做出回應。

2021年2月3日，美國國務院發言人普賴斯在國務院新聞發布會上發表講話。（AP）

《華盛頓郵報》6月30日報道，中國已開始在西北部的甘肅玉門附近的沙漠地區建造100多個洲際彈道導彈的發射井，這種大規模的建造可能標誌着北京正在大幅擴展其核能力。

報道稱，位於加州蒙特雷（Monterey）的詹姆斯・馬丁不擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）的研究人員獲得的商業衛星圖像顯示，在中國甘肅省覆蓋數百平方英里的乾旱地帶，數十個地方正在開工。

分析稱，這119個幾乎一模一樣的建築工地，其特徵與中國現有核彈頭彈道導彈發射設施相似。

《華盛頓郵報》評論稱，中國新建的100多個導彈發射井如果建成，將代表着一個歷史性的轉變。

中國被指擁有的核武器數量相對較少，只有250至350枚。用於這些發射井的新導彈的實際數量尚不清楚，但可能會少得多。中國過去曾部署過誘餌發射井。

詹姆斯・馬丁不擴散研究中心東亞不擴散項目主任劉易斯（Jeffrey Lewis）稱，這種大規模的建造表明，這是中國為了加強其核威懾的可信度而做出的重大努力。

劉易斯形容該項目的規模「令人難以置信」。

劉易斯指出，如果算上中國各地正在建設的導彈發射井，總數約為145個。「我們認為，中國正在擴大其核力量，部份原因是為了保持一種震懾力，使其能夠在美國的第一次打擊中存活下來，數量足夠多，從而擊敗美國的導彈防禦系統。」

劉易斯認為，這些導彈發射井可能是為東風-41的洲際彈道導彈設計的，這種導彈可以攜帶多枚彈頭，能夠打到9,300英里遠的目標，有可能將美國大陸納入其射程之內。

截至發稿時，中國外交部和中國駐華盛頓大使館尚未對上述消息做出回應。

中方曾多次表示，中國的核武庫與美國和俄羅斯不能相提並論，中方願在平等和相互尊重基礎上，與包括美俄在內的核武器國家就戰略安全問題開展雙邊對話、增進戰略互信。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）在7月1日的例行新聞發布會上對此回應《華盛頓郵報》的報道，稱中國核力量的快速增長令人擔憂。

他稱：「這些報道和其他發展表明，中國的核武庫將更迅速地擴充，達到可能高於此前預期的水平，」普賴斯接着說：「這種擴充令人擔憂。這讓人們對中國的意圖產生疑問。對我們來說，這加強採取切實措施減少核風險的重要性。」

他稱：「我們鼓勵北京與我們接觸，採取切實可行的措施，以減少破壞穩定的軍備競賽——潛在的破壞穩定的緊張局勢——的風險。」