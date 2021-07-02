土耳其正式退出歐洲保障女性的《伊斯坦堡公約》

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-07-02 14:38

土耳其政府3月20日宣布退出針對女性遭受暴力的《伊斯坦堡公約》（Istanbul Convention），7月1日正式退出。總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）否定此舉是在保護女性方面倒退，並公布「打擊針對婦女暴力的行動計劃」。

公約提出的性別取向及性別認同等，被指類同宣揚同性戀，政府因此視之為對土耳其家庭價值構成威脅。土耳其通訊總監阿爾通（Fahrettin Altun）稱公約「被騎劫」，用於「將同性戀正常化」，與土耳其傳統社會及家庭價值相悖。

埃爾多安否定外界的批評，堅稱這不是在保護女性方面倒退。他也說「針對婦女遭暴力對待的打擊行動計劃」（Action Plan for Combating Violence against Women，暫譯）包括檢視司法程序、改善保護服務，以及收集有關暴力行為的數據。

土耳其大批民眾7月1日上街抗議。

圖為7月1日土耳其民眾在伊斯坦堡示威，抗議政府退出《伊斯坦堡公約》。（Reuters）

土耳其是《伊斯坦堡公約》首個締約國。它在2011年5月11日發起，跟蹤女性、逼婚、強制墮胎等行為都被列為犯罪。

德國之聲6月30日稱，即使土耳其2014年批准《伊斯坦布爾公約》並將其載入國家法律，但這不等於它有效力。持批評意見的人稱，公約確立的原則在土耳其並未執行。