美媒稱中國新建逾100核彈發射井　胡錫進：別有用心

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-07-02 17:03

美媒稱中國正擴大核力量，「中國新建119個核彈發射井」，《環球時報》總編輯胡錫進發文回應，譏諷報道「業務」。

針對美國《華盛頓郵報》稱，「中國已開始在西北部沙漠地區建造100多個洲際彈道導彈的發射井」，中國官媒《環球時報》英文版7月2日發表胡錫進的文章。

文章稱，不知道《華盛頓郵報》提到的建築工地是否真的是洲際彈道導彈發射井。

胡錫進指出，詹姆斯・馬丁不擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）東亞不擴散項目主任劉易斯（Jeffrey Lewis）是個業餘人士。

事實上，中國東風-41是一種固體燃料公路機動洲際彈道導彈，其最大的優勢之一就是機動性和生動性。沒有必要把東風-41放在導彈發射井裏。

胡錫進稱，劉易斯在對媒體發表有關言論前，可能不瞭解東風-41的基本特徵。

胡錫進在文章中稱，導彈發射井當然非常重要，這是核大國的重要組成部分。中國當然有理由建造它們。

然而，導彈發射井的實際分佈是核大國的絕密，真正的發射井通常與誘餌發射井同時建造。

胡錫進認為，《華盛頓郵報》報道的目的是向中國施壓，試圖通過輿論壓力迫使中國就其核計劃發表聲明，擠壓中國的核發展空間。

胡錫進建議中方不要理會這篇報道，也不要理會西方媒體的類似報道。

文章稱，「對於這樣的『揭露』，中國既不應該證實也不應該否認，讓西方媒體去想象。這就是核威懾的含義。這樣中國將粉碎美國壓制中國核能力建設的任何企圖。」

胡錫進在文章最後強調，中國必須繼續加強其核威懾力量，這是中國作為核大國的主權範圍內的決定。「西方媒體的報道顯然別有用心，中方沒有義務對此作出回應。」

《華盛頓郵報》6月30日的報道稱，中國開始在西北部的甘肅玉門附近的沙漠地區建造119個洲際彈道導彈的發射井。