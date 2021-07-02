新冠肺炎︱印度病亡人數破40萬　雨季來臨恆河岸邊湧現大量遺體

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-07-02 17:17

印度的新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，累計染疫死亡人數在7月2日突破40萬人，專家估計實際數字可能更在100萬人以上。隨着近來雨季降臨，恆河水位上升，河邊的沙石及泥土也遭沖走，令大量本來葬在岸邊淺灘的新冠死者遺體浮出水面，引致河邊湧現大量以各色布料包裹的屍體。

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在北方邦的普拉亞格拉傑市（Prayagraj），官員表示在過去3周以來，已把近150具在恆河岸邊浮上水面的屍體火化。當地政府派出25人組成的隊伍應對，又在河邊準備好火葬用的柴堆，以準備在新的屍體出現時，展開火化工作。

恆河在印度獲視為聖河，當地官員相信，部份民眾把死亡親屬葬在極靠近恆河的岸邊，隨着河水上漲，令遺體也浮現水面。外媒報道，印度也有部份人因未能負擔葬禮費用，選擇直接把屍體浸在河中，又或是有一些人根據宗教傳統而選擇水葬。

在雨季降臨後，河岸邊上層的沙石、泥土遭沖走，結果大量本來葬在岸邊淺灘的遺體都浮上水面。

恆河長達2500公里，地方官員擔憂在一些主要是沙子的河岸，急速水流會把葬在那裏的屍體沖走。在普拉亞格拉傑市，部份居民擔心這些屍體會散播疫症。

印度7月2日公布單日新增46,617宗確診個案，累計確診增至逾3045萬宗，單日新增853宗死亡個案，累計染疫死亡人數超過40萬人。但路透社報道，專家表示實際死亡人數可能100萬，甚至更高。

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