印度老翁死裏逃生片段曝光　不慎跌倒遭捲入月台縫隙拖行幸獲拯救

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印度孟買達達爾車站（Dadar station）近來發生一宗驚險事件，車站監視器拍到一名老翁下車時不小心摔倒，整個人當場被捲入火車月台縫隙，嚇得附近民眾驚慌失色，幸好有人立即上前幫忙，才及時把他拖出保住一命。

事件發生在24日，一輛火車即將抵達月台，下站將開往馬通加路站（Matunga Road），來自烏拉斯訥格爾市（Ulhasnagar）的59歲老翁帕特爾（Vijay Kumar Patel）下車時沒站穩跌倒，導致衣服被夾進月台縫隙，整個人更是遭火車拖行。

▼▼▼按圖查看當時驚險情況▼▼▼

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附近民眾目睹危險情況立即上前幫忙，其中一名男子一把抓住帕特爾，迅速就把人給拖出火車下。印度鐵路公司後來證實救人男子是鐵路警察馬里（Jawan Umesh Mali），當局後來特別給予印度盧比2,000元（約209港元）作為獎勵。

延伸閱讀：印度男童墮軌視障母驚慌求援　車站職員火車進站前3秒驚險救人▼▼▼

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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