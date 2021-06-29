印度老翁死裏逃生片段曝光　不慎跌倒遭捲入月台縫隙拖行幸獲拯救

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-29 17:31

印度孟買達達爾車站（Dadar station）近來發生一宗驚險事件，車站監視器拍到一名老翁下車時不小心摔倒，整個人當場被捲入火車月台縫隙，嚇得附近民眾驚慌失色，幸好有人立即上前幫忙，才及時把他拖出保住一命。

事件發生在24日，一輛火車即將抵達月台，下站將開往馬通加路站（Matunga Road），來自烏拉斯訥格爾市（Ulhasnagar）的59歲老翁帕特爾（Vijay Kumar Patel）下車時沒站穩跌倒，導致衣服被夾進月台縫隙，整個人更是遭火車拖行。

▼▼▼按圖查看當時驚險情況▼▼▼

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附近民眾目睹危險情況立即上前幫忙，其中一名男子一把抓住帕特爾，迅速就把人給拖出火車下。印度鐵路公司後來證實救人男子是鐵路警察馬里（Jawan Umesh Mali），當局後來特別給予印度盧比2,000元（約209港元）作為獎勵。

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#LifesavingAct by #RPF

This time at Dadar (Mumbai) Rly Station on 24.06.2021, kudos to head constable Umesh Mali of @RPF_INDIA

who saved a life.



Boarding/De-boarding a running train is always dangerous. pic.twitter.com/QtlNDEqAyS — a n jha (@anjhaa) June 24, 2021

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