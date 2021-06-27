印度報紙刊極高要求徵婚廣告　徵求不打嗝不放屁且帥氣多金小鮮肉

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-06-27 12:43

印度報紙日前出現一篇特別的「徵婚廣告」，內容寫道要徵婚的是一名「固執己見的女權主義」女性，並且徵求帥氣、多金、不放屁、不打嗝的「年下男」（指比自己年紀的輕男子），不僅讓網友笑翻，也讓各界極力想找到廣告中的女主角到底是誰。

根據《英國廣播公司》（BBC）報道，這篇徵婚廣告在上周出現在印度當地最暢銷的報紙版面，內容寫着，要幫一位固執己見的女權主義者徵求對象，女生30多歲、短髮、身上有穿洞、在社會部門從事「對抗資本主義」的工作。想徵求一名長得帥、身材好並且一定要是「25到28歲的獨生子」，還要有超過20英畝的平房，同時也要會下廚，還不可以會「放屁跟打嗝」。並在文末寫下信箱帳號「遏制你的父權主義」（curbyourpatriarchy）。暗諷印度長期以來為人詬病的父權文化，讓這篇廣告在網絡上瘋傳，但也有人懷疑內容的真實性。

印度喜劇藝人Aditi Mittal在Twitter上分享，表示「是有人幫我徵婚嗎？」。（Twitter＠awryaditi截圖）

經過《BBC》調查後，發現該篇徵婚廣告其實是一個慶生的惡作劇，「固執己見的女權主義者」本人Sakshi（化名）表示，該篇徵婚廣告是她的哥哥Srijan及好友Damyanti 聯合起來送她的生日禮物。Srijan表示，該篇廣告是為了幫妹妹慶祝30歲生日的小惡作劇。一開始只是作為親友間的笑話，但很快就在社交平台上瘋傳。

隨着這篇廣告在網絡上傳開，Sakshi表示大部分收到的電子郵件都是稱讚她廣告非常有趣，也有人熱情回覆說「我就是你要找的男人」。但Sakshi也直言，收到不少攻擊及恐怖威脅，罵她是「喜歡年輕男子的老女人」還說她「看起來就很胖」。對此，Sakshi則反駁，男人總是要求高挑漂亮的新娘，但是一旦角色相反過來就不能接受。更直說該篇惡作劇廣告「看來傷了很多人的自尊心」。

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