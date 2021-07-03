中國歐盟使團：聯合國官員訪問新疆有前設不可接受

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-07-03 11:26

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）6月22日稱望2021年就到訪中國的條件達成共識，包括訪問新疆地區；這是她首次就訪華公開提議時間表。中國歐盟使團發言人7月2日發表聲明，指責歐洲外交官提出「不可接受」的訪問新疆先決條件。

2021年7月2日，中國駐歐盟使團發言人就歐盟對外行動署涉新疆言論答記者問。（中國歐盟使團官方網站截圖）

中國歐盟使團網站7月2日消息顯示，中國駐歐盟使團發言人就歐盟對外行動署涉新疆言論回答記者提問，批評歐方的這份文件羅列近年來自己在涉疆問題上的所作所為，是其借所謂涉疆問題干涉中國內政的赤裸裸證據，充分暴露了歐方在人權問題上的偽善面目。歐方有關言論罔顧事實、顛倒黑白，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

新疆問題是美歐批評中國重點，英國記者曾進入「職業教育培訓中心」拍攝：

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中國駐歐盟使團發言人提到中方早已向聯合國人權事務高級專員發出訪疆邀請，雙方一直保持溝通。中方也多次邀請歐盟及成員國駐華使節訪疆，沒有成行的原因在歐方設置先決條件，這是任何一個主權國家無法接受的。

中國駐歐盟使團發言人提醒歐方，平等和相互尊重是對話的基礎，我們絕不會接受「教師爺」般的説教，虛假信息抹殺不了新疆的發展成就，宵小伎倆破壞不了中國前進的步伐。

美聯社公開一些中國政府組織新疆之旅照片（點擊大圖瀏覽）：