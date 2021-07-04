美國多間企業遭受勒索軟件攻擊　拜登下令調查

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-04 06:00

美國一個管理企業的軟件公司遭受黑客的勒索軟件攻擊，導致數以百計的美國以及海外企業的運作受到影響。有分析指事件與俄羅斯黑客組織有關，美國總統拜登（Joe Biden）7月3日下令調查事件，但初步認為與俄羅斯政府無關。

事件最先在2日由網絡安全專家哈蒙德（John Hammond），他指出黑客針對美國邁阿密（Miami）的軟件供應商Kaseya，利用對方的網絡管理系統作為渠道，透過雲端供應商散播勒索軟件。

哈蒙德表示，涉事黑客很有可能是俄羅斯黑客組織REvil，並形容Kaseya的客戶包括不同規模的企業，因此認為事件對供應鏈帶來毀滅性的傷害。他提到，美國有大約200間企業受到事件影響，資料遭到黑客加密。

美國總統拜登7月3日到密歇根州視察時表示，指目前未知黑客是否與俄羅斯政府有關。（AP）

除了美國，瑞典電視台（SVT）3日指，當地連鎖超市集團Coop、國營鐵路及連鎖藥房都受到影響。其中Coop的自助付款系統等無法運作，據英國廣播公司（BBC）了解，Coop的其中一個軟件供應商正是Kaseya的客戶。

對於今次的黑客事件，拜登3日到密歇根州（Michigan）出席活動時表示，目前不肯定誰是幕後黑手，初步不認為俄羅斯政府牽涉其中。他稱已經下令美國情報部門調查，假如證實與俄羅斯有關，華府會採取回應措施。