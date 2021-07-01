東京奧運｜日媒：日本考慮再發緊急事態宣言　奧運閉門作賽機會增

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-07-01 12:47

日本十個都道府縣因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情實施「防止蔓延等重點措施」。共同社引述日本政府消息人士6月30日指，東京都等首都圈四都縣或將延長措施，甚至或發布緊急事態宣言，意味東京奧運閉門作賽的機會增加。

東京都等首都圈四都縣的「防止蔓延等重點措施」原定7月11日結束。日本政府下週將決定是否延長，政府內部甚至有人揣測首相菅義偉或將再次發布緊急事態宣言，意味7月23日開幕的東京奧運或將於「防止蔓延等重點措施」或緊急事態宣言生效的情況舉辦。

圖為2021年6月29日，日本東京有人經過東京奧運的宣傳品。（AP）

菅義偉6月30日出席新冠對策相關閣僚會議時表示，「東京的新增感染人數呈增加趨勢」。東京都當日公布新增714宗確診個案，七日平均數超過500宗，達到「第四階段」（疫情爆發式擴大）的水平。

除了首都圈東京都、埼玉縣、千葉縣和神奈川縣外，北海道、愛知縣、京都府、大阪府、兵庫縣和福岡縣同樣實施「防止蔓延等重點措施」。有奧運比賽場館的首都圈三縣新增病例數增長，千葉縣知事熊谷俊人稱「考慮不得不延長」防疫措施。

根據目前的政府標準，「防止蔓延等重點措施」生效地區大型活動允許的上限是「場館容納人數的50%以內，並且最多5,000人」。日本政府消息人士稱，若重點措施延長，最多一萬人的奧運觀眾人數改為上限5,000人的話，實際操作很難。