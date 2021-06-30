東京奧運｜聖火下週抵達東京都　日媒：因應疫情傳遞或閉門進行

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-06-30 11:34

東京奧運聖火傳遞下週將於東京都內進行。日本共同社引述東京都政府6月29日透露，東京都的聖火傳遞將避開公共道路，改於封閉的場所內舉行，以防止人群聚集導致新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病毒傳播。

從3月25日開始的奧運火炬接力已經抵達首都周邊，30日將於橫濱傳遞，並將在7月9日進入東京都，開始14天的首都內傳遞。東京都政府官員透露，從7月9日至18日，除了7月15日和16日於島嶼的傳遞仍然正常舉行以外，其他地區的傳遞全部改成閉門舉行的點火儀式。

根據有關決定，逾600名火炬手將無法於公路傳遞聖火。大會將安排他們於每日終點的慶祝活動會場參加點火儀式。東京都的負責人說：「因為一直準備的是想讓大家於公路跑，所以非常遺憾。把聖火傳遞下去很重要，希望能笑着結束。」

圖為2021年6月29日，日本東京的國立競技場。（AP）

7月19日到23日開幕當天的傳遞方式將根據到時東京都的疫情狀況另行決定，後面幾天的傳遞主要於市中心舉行，如果於公共道路舉行，人群大規模聚集的可能性更大。

東京都6月21日解除緊急狀態，「防止蔓延等重點措施」計劃7月11日解除。但確診病例一直呈上升趨勢，能否如期解除防疫措施仍然是未知之數。