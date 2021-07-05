美軍撤軍阿富汗後　或讓阿富汗打回原形

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-07-05 13:46

美國正準備從阿富汗撤軍，其他國家亦正跟隨。極端組織塔利班警告外國駐軍必須在9月前完全撤出阿富汗，若違反多哈協議將面臨後果。但美國從阿富汗撤出，或只會讓阿富汗打回原型，甚至引發內戰導致混亂。

圖為6月16日，阿富汗一個美軍基地，一架C-17運輸機正運載直升機準備離開。（Reuters）

美國總統拜登（Joe Biden）5月時表明美國9月11日前全面撤軍，意味長達20年的阿富汗戰爭將會結束。儘管美國在戰爭中取得一定成果，包括成功大幅削弱發動「九一一」襲擊的蓋達組織（Al-Qaeda），及擊殺其領袖拉登（Osama bin Laden），但無法摧毀被指當時協助匿藏他的塔利班。

時至今天，美國甚至得與昔日的敵人，與塔利班和平談判以維持阿富汗的穩定。美軍的撤軍可以說是證明這次戰事巨大失敗。

儘管塔利班多次聲明表示自己再已不是當年的塔利班，「有所進步」並承諾不會讓蓋達組織或其他極端組織，在塔利班控制的地區開展活動，但這並不代表阿富汗會變得和平穩定。

圖為6月23日，阿富汗喀布爾郊外地區。有民眾表明不會投降塔利班，會加入戰鬥。（Reuters）

外界預料在美軍撤退後，塔利班會乘勝追擊政府軍———特別是由美國扶植的加尼（Ashraf Ghani）政府普遍不受部分地區國民歡迎，阿富汗很可能會爆發內戰。美國過去一直推動政府軍與塔利班的和平談判，但和平進程只有美國與塔利班一方有進展，塔利班未曾與政府軍達成和解。

僅在7月3日，政府軍便與塔利班爆發衝突，政府軍出動大量戰機空襲塔利班據點，又聲稱成功擊斃數以百計的武裝分子。但同日塔利班武裝分子聲稱成功攻佔至少12個地區，逾300名政府軍士兵撤退，逃入塔吉克（Tajikistan）。

若塔利班最後成功「回朝」，帶來的將會是伊斯蘭律法的統治，讓阿富汗打回原型。不願意接受塔利班的民眾，若不是逃難，就是被迫自組民兵組織與塔利班對抗。阿富汗在可見的前景並不樂觀。