新冠肺炎｜印度孟買不法分子經營接種站「鹽水充疫苗」14人被捕

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-07-05 17:27

印度的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，在政府加緊推動接種計劃之際，有報道稱孟買（Mumbai）數以千計的人接種的是鹽水，而不是疫苗。

《紐約時報》7月4日稱孟買十幾個私營疫苗接種點，在過去2個月以鹽水取代疫苗為民眾接種。警方已逮捕14名疑嫌犯，並從他們身上沒收逾2萬美元。

當局稱涉案人士包括醫療專業人員，他們對前來接種的民眾，每一劑收費10至17美元。

孟買警官塔庫爾（Vishal Thakur）稱被捕人士將被控以串謀、欺騙和偽造罪。

↓印度北方邦的Shringverpur市出現遺體在河岸邊浮現的情況：

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由英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）及英國牛津大學（University of Oxford）聯合研發的疫苗，在印度以商品名Covishield推出。印度逾2,600人到接種站接種這種「印度版」阿斯利康疫苗。

《紐約時報》稱，他們發現自己接種的疫苗並沒出現在政府追蹤疫苗接種的門戶網站上，而且，接種站聲稱其所隸屬的醫院，也與他們所得接種證書上的名稱不符，令他們產生懷疑。

Twitter上一名為阿爾什（Neha Alsh）的Twitter用戶發文稱：「有人懷疑我們是否真的接種Covishield，還是只注射了葡萄糖或是過期、廢棄的疫苗。」