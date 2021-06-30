新冠肺炎｜印度組織威脅控告世衛專家：散播藥物假消息助疫苗廠商

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-30 17:41

總部在印度孟買、由業界人士私人成立的印度大律師協會（IBA）5月26日稱，世界衛生組織首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）有關「伊維菌素」（Ivermectin）用於治療新型冠狀病毒肺炎（COVD-19）的言論發出法律通知書，指控她因偏幫疫苗製造商散佈假消息，阻礙印度民眾使用伊維菌素，蓄意令更多人死亡。

IBA威脅對她採取法律行動，倘她被告上法庭且被判有罪，可被判處死刑或終身監禁。

協會首席律師奧賈（Dipali Ojha）指控她行為不當，並利用自己在衛生機構的地位推進特殊利益議程，保護疫苗製造商已取得的緊急使用授權（EUA，Emergency Use Authorization）。

印度政府正在檢視伊維菌素在治療方案中的用法。而印度衛生服務總局（Directorate General of Health Services）在5月27日的指引中，將伊維菌素及其他抗生素排除在外。

IBA在法律通知書中，是根據兩個組織的研究：美國的Front Line COVID-19 Critical Care Alliance及British Ivermectin Recommendation Development Panel都指出伊維菌素的好處，可用於治療及預防新冠肺炎。惟一個有同行評審的學術期刊《藥理學前沿》（Frontiers in Pharmacology）稱Front Line COVID-19 Critical Care Alliance的主張是未經證實。

伊維菌素是否有效的爭議，可追溯至3月，世衛發布指引稱反對使用這款藥治療新冠肺炎。它一貫的說法是沒足夠證據顯示，伊維菌素有緩解新冠肺炎。斯瓦米納坦也就此在Twitter發文。不過推文其後被刪。

世界衛生組織首席科學家斯瓦米納坦5月11日在Twitter發推文，重申世界衛生組織稱，除了臨床試驗，不建議使用伊維菌素治療新冠肺炎。這個推文其後已刪。（斯瓦米納坦Twitter賬戶）

在網上引發爭議

在IBA向斯瓦米納坦「發炮」之際，即使世衛及世衛和美國食品和藥物管理局（FDA）都未批准使用它來治療新冠肺炎，不少醫生和科學家都認為它有效。而由於稱伊維菌素有效的人愈來愈多，包括巴西、玻利維亞、秘魯及南非的醫生都在積極使用它。很多民眾也自行取用伊維菌素。

俄衛網27日在報道稱，將使用與不使用伊維菌素的印度各邦比較，有使用它的邦效果要好很多，死亡個案也少很多。

伊維菌素因此成為Twitter熱門搜尋關鍵字。

網民的意見大概分成兩批：一些人指摘世衛對伊維菌素的好處撒謊以及隱瞞，另一些人支持世衛，認為使用伊維菌素治療新冠肺炎不安全。

第一批人認為，已有數以千計的人安全地服用伊維菌素，證明藥物成功，而世衛須就其行動導致大量人命損失回答。

印度新冠肺炎疫情：圖為6月9日印度海德拉巴的警察使用以新冠病毒外形作設計的裝備，呼籲人們注意防疫。（AP）

尚待研究與批准

令伊維菌素一下子成「網絡熱話」的另一個源頭，是澳洲墨爾本蒙納殊大學（Monash University）3月4日稱其研究團隊發現伊維菌素在實驗室培養中能有效抑制新冠病毒，並在2天內完全清除病毒。

領導研究的瓦格斯塔夫（Kylie Wagstaff）博士稱出這是非常早期的測試結果，而研究是在實驗室培養中完成，藥物在人體內是否也有同樣功效，還有待證實。因此研究下一階段，將確定合適人體使用的劑量，以確保實驗室外的劑量對人體安全，最快會在1個月內進入人體實驗，但距離廣泛使用可能還需要等待一段時間。

澳洲衛生部門已向公眾發出警告，不要自行嘗試服用此藥醫治新冠肺炎。維多利亞州衞生部長米卡科斯（Jenny Mikakos）稱已知道外國有人嘗試服用被指能用於治病的藥而導致死亡的個案。她呼籲民眾勿湧往藥房購買頭蝨藥。

巴西新冠肺炎疫情：圖為5月15日，總統博爾索納羅的支持者在參加撐政府的集會時，舉起伊維菌素的道具盒子。（Getty）

FDA網站資料顯示，它尚未審查數據以支持伊維菌素用於治療或預防新冠肺炎。

機構稱伊維菌素片被批准以非常特殊的劑量用於治療某些寄生蟲以及局部皮膚上的頭蝨和皮膚病症（如酒渣鼻）。機構稱未經許可服用藥物可能非常危險，而大劑量服用這種藥物是危險的，並且可能會造成嚴重傷害。

FDA稱，甚至以獲准使用的水平服用伊維菌素也會與其他藥物相互作用，比如血液稀釋劑。過量服用它會引起噁心、嘔吐、腹瀉、低血壓、過敏反應（瘙癢和蕁麻疹）、頭暈、共濟失調（平衡問題）、痙攣、昏迷甚至死亡。