阿富汗塔利班推進致逾千政府軍越境逃跑　塔吉克向普京求助

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-07-06 10:52

阿富汗塔利班繼續推進，攻佔更多地區，逾1,000名政府軍士兵逃往鄰國塔吉克（Tajikistan）。塔吉克與烏茲別克領導人分別與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話，就當地局勢不穩商討對策。

圖為2020年7月13日，阿富汗坎大哈。美軍開始從阿富汗撤出部分部隊。（Reuters）

美軍在阿富汗撤軍行動持續，塔利班乘勢繼續往北部推進，佔領美國離開後留下的土地。至今塔利班已從原有的130個區域，佔據阿富汗近400個地區。

最少1,000名政府軍士兵撤退往鄰國塔吉克，英國廣播公司（BBC）報道，這已是第三次類似的事件發生，至今最少已有1,600名士兵穿越邊界逃往塔吉克。

在阿富汗北部連接塔吉克的巴達赫尚省（Badakhshan）及塔哈爾省（Takhar），近日能看見塔利班軍隊快速推進。路透社引述當地官員指出，塔利班佔據地方後封鎖所有道路，政府軍只能選擇前往塔吉克。

報道指塔吉克接收了這批士兵，並提供食宿，但未有公布更多資訊。

彭博社報道，俄羅斯總統普京分別與塔吉克及烏茲別克領導人，討論阿富汗局勢。塔吉克請求俄羅斯給予協助，以應對邊境可能發生的衝突。

塔吉克已調派2萬人部隊前往與阿富汗接釀邊境戒備。俄羅斯在塔吉克境內設有最大規模的海外軍事基地，部署了坦克、直升機和對地攻擊機。